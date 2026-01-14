Lampedusa, sbarcati 116 migranti arrivati con due barconi

Portati all'hotspot di contrada Imbriacola

LAMPEDUSA – Sono 116 i migranti sbarcati a Lampedusa, dopo due soccorsi fatti nelle ultime ore dalle motovedette della guardia costiera. A bordo di un barcone di 10 metri, partito da Zouara in Libia, c’erano 75 eritrei, etiopi, egiziani, pakistani, sudanesi e bengalesi.

Sul secondo natante, partito dallo stesso posto, erano invece in 41. I migranti hanno riferito di voler raggiungere la Spagna e l’Olanda, soltanto pochissimi di voler restare in Italia. Tutti sono stati condotti all’hotspot di contrada Imbriacola, verranno trasferiti in serata con il traghetto di linea per Porto Empedocle.