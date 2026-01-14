 Lampedusa, sbarcati 116 migranti arrivati con due barconi
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Lampedusa, sbarcati 116 migranti arrivati con due barconi

Portati all'hotspot di contrada Imbriacola
MEDITERRANEO
di
1 min di lettura

LAMPEDUSA – Sono 116 i migranti sbarcati a Lampedusa, dopo due soccorsi fatti nelle ultime ore dalle motovedette della guardia costiera. A bordo di un barcone di 10 metri, partito da Zouara in Libia, c’erano 75 eritrei, etiopi, egiziani, pakistani, sudanesi e bengalesi.

Sul secondo natante, partito dallo stesso posto, erano invece in 41. I migranti hanno riferito di voler raggiungere la Spagna e l’Olanda, soltanto pochissimi di voler restare in Italia. Tutti sono stati condotti all’hotspot di contrada Imbriacola, verranno trasferiti in serata con il traghetto di linea per Porto Empedocle.

Tags:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI