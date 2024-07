Lantieri (FI) propone il “reddito di cittadinanza”. Ma Schifani frena

Intervengono anche Conte e Falcone

PALERMO – In Sicilia potrebbe arrivare il “reddito regionale di cittadinanza”, ovvero fondi erogati dalla Regione ai più bisognosi. Tutto messo nero su bianco in un disegno di legge che, però, non arriva dai banchi dell’opposizione o dal movimento 5 stelle.

La proposta è stata firmata da Luisa Lantieri, deputata di Forza Italia e vice presidente dell’Assemblea regionale siciliana. Ma il presidente della Regione Renato Schifani non è d’accordo, stoppa la proposta e interviene anche l’eurodeputato Marco Falcone, che risponde all’ex premier Giuseppe Conte.

Reddito di cittadinanza, la proposta

La Regione dovrebbe erogare tra 200 e 400 euro alle persone più bisognose tra i 18 e i 59 anni in base a determinati requisiti. Il testo è stato depositato il 6 giugno scorso, le commissioni Lavoro e Sanità dell’Ars dovrebbero cominciare l’esame dopodomani. Quanto basta per movimentare il giorno dell'”addio” alla Sicilia di Marco Falcone, che ha optato per il parlamento europeo, rinunciando alla carica di deputato regionale e a quella di assessore all’Economia.

Ma cosa prevede la proposta della Lantieri? “Il Reddito di cittadinanza ha dato sostegno ai nuclei familiari in difficoltà – si legge nella relazione al ddl -, ammortizzando notevolmente i danni dell’emergenza sanitaria sul tessuto socioeconomico del Paese. Inoltre, le connesse politiche attive del lavoro hanno determinato una riduzione del numero di percettori di oltre un quarto”.

La relazione e le risorse

“La presente proposta di legge regionale è stata redatta nella piena consapevolezza – si legge ancora nella relazione – che le risorse di bilancio della Regione sono da sole insufficienti a garantire un sostegno al reddito a tutte le famiglie in difficoltà private di qualsiasi aiuto dalle politiche governative”.

“Senza alcuna pretesa che la Regione si sostituisca allo Stato – recita il testo – nell’affrontare quella che è a tutti gli effetti un’emergenza nazionale, la proposta prevede che l’amministrazione regionale garantisca, malgrado i limiti delle proprie disponibilità finanziarie, un sostegno ai nuclei familiari che, tra tutti quelli esclusi dall’Assegno di inclusione in forza dell’assenza di componenti tutelati, versano – conclude la deputata regionale di Forza Italia – nelle condizioni di maggiore difficoltà”.

Interviene Conte

“In Sicilia la vicepresidente dell’Assemblea regionale di Forza Italia ha presentato un disegno di legge per introdurre – scrive su Fb il leader del M5s Giuseppe Conte – il Reddito di cittadinanza regionale!”.

“Avete letto bene – continua l’ex premier -. Il partito del ministro Tajani ammette in sostanza che è stato un errore smantellare il RdC, una misura che per l’lstat ha permesso a quasi 2 milioni di persone di uscire dalla povertà assoluta. Meglio tardi che mai. Farebbero bene a chiedere scusa per le scelte fatte, per le menzogne dette e per una campagna diffamatoria a reti unificate contro gli italiani – conclude – in difficoltà”.

Schifani: “Iniziativa personale”

“È una iniziativa del tutto personale, non concordata col partito: anche perché lontana dalle posizioni espresse da Forza Italia su questa misura che non ha dato alcuna risposta sull’avvio al lavoro dei cittadini”. Ha detto all’Ansa il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani.

Falcone stoppa

“Ci dispiace per Giuseppe Conte ma il governo di centrodestra – commenta l’eurodeputato Marco Falcone, assessore all’Economia della Regione Siciliana – di cui Forza Italia è perno essenziale e insostituibile, è stato molto chiaro: il reddito di cittadinanza non rientra nei nostri piani. Per noi la priorità è creare lavoro favorendo gli investimenti e l’iniziativa privata, l’assistenzialismo inefficiente non è una soluzione. La sortita incauta di qualche deputato regionale in Sicilia non incide sulla linea del partito: l’avvocato Conte se ne faccia una ragione”.