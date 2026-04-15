‘L’Approdo Narrativo KIDS’, parola ai giovanissimi per raccontare il futuro

Settecento studenti si sfidano a colpi di penna e creatività

PALERMO – Esiste un momento preciso in cui un bambino smette di essere solo uno spettatore del mondo e inizia a diventarne protagonista: è quando prende in mano una penna per raccontare la propria visione delle cose, proteggendo la propria capacità di immaginare il mondo senza il filtro degli algoritmi.

Con questo spirito l’Associazione Culturale Rigatonidea lancia la prima edizione del concorso letterario “L’Approdo Narrativo KIDS”, la sezione educational del progetto “Mondello Aurea Maris”, dedicato agli studenti delle quinte classi della primaria e delle prime classi della secondaria di I grado.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Palermo e dall’Assessorato alla Cultura, coinvolge circa 700 studenti di tre Istituti Comprensivi cittadini — l’I.C.S. “Borgese – Partanna Mondello”, l’I.C.S. “Guglielmo Marconi – Garzilli” e l’I.C.S. “Sferracavallo-Onorato” — in un esperimento narrativo che mette al centro l’autenticità.

In un’epoca di risposte predefinite dall’intelligenza artificiale, il concorso sceglie la strada della “purezza”: i ragazzi hanno scritto i loro racconti esclusivamente in aula, durante una sessione di quattro ore, senza l’ausilio di smartphone o connessione internet. Un ritorno alla carta e alla penna per premiare la freschezza dello sguardo e la capacità di emozionare con le proprie forze.

Il tema scelto quest’anno, in accordo con i Dirigenti scolastici e i Docenti referenti del progetto, è una sfida diretta alla quotidianità dei ragazzi: “Un giorno senza internet e senza cellulare: tu cosa faresti?”.

“Abbiamo voluto spingere i giovani a immaginare cosa farebbero senza la tecnologia digitale che ormai satura le loro giornate”, ha dichiarato Domenico La Barbera, Presidente dell’Associazione Culturale Rigatonidea. “In un mondo in cui l’approccio al digitale è sempre più precoce, vogliamo che gli studenti possano visualizzare un futuro in cui la tecnologia sia un supporto alla vita, ma non un fattore determinante o limitante della stessa. Un ringraziamento sentito va ai Dirigenti scolastici e ai docenti, la cui preziosa collaborazione e condivisione d’intenti ha reso possibile trasformare questa visione in realtà”.

“Vedere centinaia di fogli bianchi riempirsi di storie, senza il supporto di un motore di ricerca, è stata la conferma che la creatività dei ragazzi è una forza della natura che aspetta solo di essere liberata”, ha aggiunto Ninni Ricotta, Direttore del concorso. “Con L’Approdo Narrativo KIDS non abbiamo voluto punire la tecnologia, ma celebrare l’autonomia del pensiero – ha continuato -. Il nostro obiettivo è offrire ai giovani scrittori una ‘bussola narrativa’ affinché imparino a navigare nel mare della propria fantasia, scoprendo che la loro voce autentica è molto più potente di qualsiasi suggerimento automatico. Questi racconti sono piccoli atti di resistenza creativa che ci rendono orgogliosi”.

Il percorso creativo dei ragazzi troverà il suo compimento il 30 maggio 2026 (dalle ore 9:00 alle 12:30), a Palermo, presso la Sala De Seta dei Cantieri Culturali alla Zisa. Sarà un evento corale che celebrerà il talento dei più giovani in uno dei luoghi simbolo della cultura cittadina. Il curatore del Concorso è il giornalista ed Editore Carlo Guidotti (Edizione ex-libris).

Una giuria di esperti selezionerà i due vincitori assoluti — uno per la scuola primaria e uno per la secondaria — ma il premio più significativo sarà la condivisione: i lavori migliori confluiranno infatti nell’antologia digitale “L’Approdo Narrativo Kids – 1^ edizione”. Inoltre, i giovani autori finalisti saranno ospiti d’onore alla cerimonia ufficiale de “L’Approdo Narrativo” per adulti, in programma il 24 ottobre 2026, creando così un vero ponte narrativo tra diverse generazioni di scrittori. Con questo progetto, Rigatonidea conferma l’obiettivo di trasformare la scrittura in uno strumento di consapevolezza civica, partendo proprio da chi ha il compito di scrivere, oggi, le pagine del nostro domani.