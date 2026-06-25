L’Arena di Catania restituisce alla città uno dei suoi luoghi simbolo

Il Gruppo Arena inaugura il nuovo polo dedicato a shopping, servizi, ristorazione e tempo libero, frutto della completa rigenerazione dell'ex Auchan di San Giuseppe La Rena

Catania, 25 giugno 2026 – Restituire nuova vita a un luogo simbolo della città, trasformandolo in uno spazio capace di generare sviluppo economico, servizi, occupazione e qualità urbana. È questa la visione che ha guidato il Gruppo Arena nella realizzazione de L’Arena di Catania, il nuovo polo dedicato a shopping, servizi, ristorazione, benessere e tempo libero inaugurato il 24 e 25 giugno al termine di un investimento di circa 40 milioni di euro. Un progetto che rappresenta una delle più importanti operazioni di rigenerazione urbana e commerciale realizzate negli ultimi anni in Sicilia.

Con questo intervento il Gruppo Arena restituisce alla città uno dei luoghi più conosciuti e significativi della sua storia commerciale, trasformando l’ex Auchan di San Giuseppe La Rena in uno spazio completamente ripensato, moderno, sostenibile e orientato ai nuovi bisogni delle persone. L’operazione rappresenta il secondo capitolo del progetto “Arena”, dopo la riqualificazione de L’Arena di Misterbianco, e si inserisce in una più ampia strategia di sviluppo attraverso la quale il Gruppo Arena punta a rigenerare grandi spazi esistenti, trasformandoli in luoghi capaci di generare valore economico, occupazione, servizi e qualità urbana, senza consumo di nuovo territorio.

L’intervento si inserisce nel percorso di crescita che negli ultimi anni ha consolidato il Gruppo Arena come principale operatore della grande distribuzione organizzata in Sicilia, con la più elevata quota di mercato regionale nel settore della GDO, una rete di circa 190 punti vendita, oltre 4.000 collaboratori e un fatturato alle casse di circa 1,5 miliardi di euro nel 2025.

Realizzato in appena 8 mesi, il progetto ha coinvolto oltre 1.000 maestranze appartenenti a oltre 100 imprese siciliane operanti nei settori dell’edilizia, dell’impiantistica, degli allestimenti e delle opere specialistiche, generando un importante indotto economico già durante la fase di realizzazione.

Oggi L’Arena di Catania ospita oltre 20 attività commerciali, di ristorazione e di servizio, con oltre 300 persone impiegate nelle attività presenti all’interno della struttura, senza considerare l’importante indotto generato dai servizi di sicurezza, manutenzione, pulizie, facility management e da tutte le attività collegate.

Due giornate per restituire L’Arena alla città

L’inaugurazione si è articolata in due momenti distinti e complementari. La prima giornata, mercoledì 24 giugno, è stata dedicata alle istituzioni, agli stakeholder, ai partner e al mondo economico e sociale del territorio. La seconda giornata, giovedì 25 giugno, ha visto invece l’apertura ufficiale al pubblico e la presentazione del progetto alla stampa, trasformando L’Arena di Catania in un luogo finalmente restituito alla comunità.

La cerimonia inaugurale istituzionale del 24 giugno, presentata dal conduttore televisivo e autore Salvo La Rosa, si è aperta con il saluto del Cav. Lav. Giovanni Arena, Amministratore Delegato del Gruppo Arena, che ha illustrato la visione e il significato dell’intervento. Sono quindi intervenuti il Sindaco della Città Metropolitana di Catania,

Avv. Enrico Trantino, e l’Assessore Regionale alle Attività Produttive, On. Edy Tamajo, a testimonianza del valore strategico dell’iniziativa per lo sviluppo del territorio e il Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, On. Gaetano Galvagno. La cerimonia si è conclusa con il saluto del Presidente del Gruppo Arena, Cristofero Arena, che ha rivolto un messaggio di ringraziamento alle istituzioni, alle imprese, ai professionisti, alle maestranze e a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell’opera.

La cerimonia ha visto la partecipazione della Famiglia Arena, del Consiglio di Amministrazione del Gruppo Arena, del management aziendale e di un ampio e qualificato parterre di autorità civili, religiose e militari, rappresentanti delle istituzioni regionali e locali, del mondo accademico, delle associazioni di categoria, dei partner, dei fornitori e degli stakeholder.

Alla cerimonia hanno preso parte Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Luigi Renna, Arcivescovo Metropolita di Catania, che ha impartito la benedizione alla struttura; il Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, On.Gaetano Galvagno; l’Assessore Regionale alle Attività Produttive, On. Edy Tamajo; il Sindaco della Città Metropolitana di Catania, Enrico Trantino, insieme ai rappresentanti della Giunta Comunale; il Presidente del Consiglio Comunale di Catania, Seby Anastasi; il Senatore Salvo Pogliese; gli Onorevoli Nicola D’Agostino, Manlio Messina e Antony Barbagallo; il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Catania, Prof. Enrico Foti; il Sindaco di Misterbianco, Marco Corsaro; il Sindaco di Acireale, Roberto Barbagallo; il Commissario della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, Antonio Belcuore; il Questore di Catania, Giuseppe Bellassai; il Comandante Provinciale dei Carabinieri, Gen. Salvatore Altavilla; il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, Gen. Marco Filipponi; l’Amministratore Delegato di SAC, Nico Torrisi, e la Presidente di SAC, Anna Quattrone.

Presenti inoltre le principali associazioni di categoria: Confcommercio Catania, rappresentata dalla Vice Direttrice Silvia Carrara; Confindustria Catania, rappresentata dalla Presidente Maria Cristina Busi; e Compagnia delle Opere, rappresentata dal Presidente Salvatore Motta. La partecipazione di un così ampio e qualificato parterre istituzionale ha confermato il valore economico, sociale e urbanistico dell’intervento, riconoscendone il ruolo strategico per lo sviluppo della città e dell’intero territorio.

La conferenza stampa e l’apertura al pubblico

La mattina di giovedì 25 giugno, L’Arena di Catania è stata presentata ufficialmente nelcorso di una conferenza stampa che ha visto la partecipazione delle principali redazioni giornalistiche specializzate nei settori food, retail e grande distribuzione, insieme alle maggiori testate del territorio.

A illustrare il progetto e rispondere alle domande dei giornalisti sono stati il Presidente del Gruppo Arena, Cristofero Arena, e il Cav. Lav. Giovanni Arena, Amministratore Delegato del Gruppo Arena, affiancati dal management che ha guidato lo sviluppo dell’intervento: Gianni D’Alù, Direttore Vendite Gruppo Arena; Francesco Anfuso, Direttore Marketing e Innovazione Gruppo Arena; Enrico Gennaro, Head of Architectural Design – Retail Format Gruppo Arena; Dario Marchì, Responsabile Marca del Distributore Gruppo Arena; e Giovanni D’Amico, Construction Manager e Project Manager de L’Arena di Catania.

L’apertura al pubblico, avvenuta nella stessa giornata, ha registrato fin dalle prime ore una partecipazione straordinaria di clienti e famiglie, confermando il forte legame che questo luogo continua a rappresentare per la città e l’attesa con cui il progetto è stato accolto dalla comunità.

Un nuovo luogo da vivere, non soltanto da visitare

L’Arena di Catania nasce con l’obiettivo di superare il tradizionale concetto di centro commerciale, proponendosi come un nuovo polo dedicato allo shopping, ai servizi, alla ristorazione, al benessere e al tempo libero. La struttura è stata progettata per essere vissuta durante tutto l’arco della giornata, integrando esperienze diverse all’interno di uno spazio moderno, accessibile e sostenibile, capace di rispondere alle esigenze delle famiglie, dei lavoratori, dei giovani e dei viaggiatori che quotidianamente attraversano uno dei principali ingressi della città. Dispone di circa 1.500 posti auto e occupa una posizione strategica, a pochi minuti dall’Aeroporto Internazionale Vincenzo Bellini, dalla Playa e dai principali collegamenti della città metropolitana, diventando un nuovo punto di riferimento per un bacino di utenza che interessa Catania e l’intera Sicilia orientale.

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Il cuore del progetto: il SuperConveniente più grande della Sicilia

Cuore de L’Arena di Catania è il nuovo SuperConveniente, con oltre 4.100 mq di area vendita, il più grande della Sicilia, che porta a 40 i punti vendita dell’insegna. Nato dieci anni fa come risposta strategica all’evoluzione del mercato e dei modelli di consumo, SuperConveniente rappresenta oggi uno dei format strategici del Gruppo Arena, capace di coniugare convenienza, qualità, ampiezza dell’assortimento e un elevato livello di servizio. Grande attenzione è dedicata ai reparti freschi – ortofrutta, macelleria, pescheria, gastronomia, panetteria e pasticceria – affiancati da un’importante offerta di prodotti a marchio del distributore, un’ampia area non food e un reparto dedicato ai grandi formati per il canale Ho.Re.Ca., con l’obiettivo di offrire una risposta completa alle esigenze della spesa quotidiana di famiglie e professionisti.

Spazio Sapore: il gusto come esperienza

Accanto al SuperConveniente trova spazio Spazio Sapore, il format di ristorazione del Gruppo Arena nato per ampliare l’esperienza del cliente oltre il momento della spesa.

Con oltre 250 posti a sedere, Spazio Sapore accompagna ogni momento della giornata attraverso un’offerta che comprende caffetteria, pasticceria, gastronomia, ristorante, gelateria artigianale e aperitivi, proponendosi come un luogo d’incontro aperto non soltanto ai clienti del supermercato ma all’intera città. Insieme al ristorante McDonald’s, Spazio Sapore contribuisce a un’offerta complessiva di circa 570 posti dedicati alla ristorazione, trasformando L’Arena di Catania in uno spazio da vivere durante tutto l’arco della giornata.

Completa l’offerta food e di prossimità Break Time Bar e Tabacchi, che arricchisce ulteriormente i servizi disponibili all’interno della struttura. L’offerta commerciale è completata da un mix di insegne nazionali e servizi che comprende Upim, Euronics Bruno, Action, Non Solo Sport Outlet, Hobby Zoo, Acqua & Sapone, Up Level Fitness, Primadonna, Yamamay, Doppelgänger, Naima, Reale Bellezza, Occhialissimo, Roberta Gioielli, TIM, Valeriano Moto, Parafarmacia, Tabacchi e Park Air, il servizio di parcheggio dedicato ai viaggiatori dell’aeroporto che mette a disposizione con collegamento navetta da e per l’Aeroporto Internazionale Vincenzo Bellini, ampliando ulteriormente i servizi offerti dal nuovo polo.

Rigenerazione urbana: un investimento che va oltre l’edificio

L’intervento ha interessato non soltanto la completa riqualificazione dell’ex Auchan, ma l’intero contesto urbano circostante. L’intervento ha consentito di restituire decoro, sicurezza e nuove funzioni a un’area che per anni aveva conosciuto condizioni di degrado e abbandono. Il progetto ha previsto il ridisegno della viabilità, la realizzazione della nuova rotatoria di accesso, il miglioramento dell’accessibilità, importanti interventi infrastrutturali e il recupero di aree strategiche della città.

L’Arena di Catania restituisce così qualità urbana e nuove funzioni a uno dei principali ingressi di Catania, contribuendo a valorizzare un asse strategico tra il centro urbano, la Playa e l’Aeroporto Internazionale Vincenzo Bellini. L’intervento rappresenta un esempio concreto di come la rigenerazione urbana possa diventare motore di sviluppo economico, miglioramento della qualità della vita e valorizzazione del territorio.

La sostenibilità come principio progettuale

La sostenibilità ha rappresentato uno dei principi guida dell’intero progetto. L’Arena di Catania è dotata di un impianto fotovoltaico da quasi 2,3 MW, in grado di produrre oltre 3,3 GWh di energia ogni anno, alimentando la struttura attraverso energia pulita e rinnovabile.

Il progetto integra inoltre sistemi di refrigerazione a CO₂ naturale, illuminazione LED, impianti ad alta efficienza energetica e un innovativo sistema di gestione delle acque meteoriche realizzato attraverso pavimentazioni drenanti e nuove infrastrutture idrauliche, contribuendo a migliorare la resilienza ambientale dell’intera area.

Grande attenzione è stata riservata anche alla compensazione ambientale. Nel boschetto della Playa sono stati messi a dimora 95 nuovi alberi e 290 cespugli, mentre il Parco Lizzio è stato oggetto di un importante intervento di riqualificazione con 24 specie arboree, 600 specie arbustive, il ripristino degli impianti di irrigazione e la riattivazione di due beverini pubblici.

All’interno de L’Arena di Catania sono state inoltre collocate, ad integrazione delle 1.850 piante previste dal piano di compensazione ambientale, oltre 1.700 cespugli e 35 alberi di carrubo, contribuendo a creare nuovi spazi verdi e a migliorare la qualità paesaggistica. dell’intero comparto.

La dichiarazione del Cav. Lav. Giovanni Arena

«L’Arena di Catania rappresenta molto più di un investimento del Gruppo Arena. Rappresenta il nostro modo di interpretare il ruolo dell’impresa. Non ci siamo limitati a recuperare un immobile, ma abbiamo scelto di restituire alla città un luogo completamente rigenerato, capace di creare occupazione, servizi, qualità urbana e nuove opportunità di

sviluppo. Siamo convinti che le imprese non crescano davvero se non cresce anche il territorio nel quale operano. Per questo abbiamo voluto realizzare un progetto che unisce sviluppo economico, sostenibilità, innovazione e responsabilità verso la comunità.

Restituiamo oggi questo luogo ai cittadini con l’auspicio che possa diventare un nuovo punto di riferimento per Catania e per l’intera Sicilia.»

L’Arena di Catania in numeri

• Investimento: 40 milioni di euro

• Durata dei lavori: 8 mesi

• Oltre 1.000 maestranze coinvolte

• Oltre 100 imprese impegnate nella realizzazione

• Oltre 20 attività commerciali, di ristorazione e di servizio

• Oltre 300 persone impiegate all’interno della struttura (escluso l’indotto)

• Circa 1.500 posti auto

• SuperConveniente: oltre 4.120 mq di area vendita e 92 collaboratori

• 40° punto vendita SuperConveniente

• Spazio Sapore: oltre 250 posti a sedere

• Circa 570 posti complessivi dedicati alla ristorazione

• Impianto fotovoltaico da quasi 2,3 MW

• Oltre 3,3 GWh di energia prodotta ogni anno

• 95 alberi e 290 cespugli nel boschetto della Playa

• 24 specie arboree e 600 specie arbustive nel Parco Lizzio

• 1.850 piante previste dal piano di compensazione ambientale

• Oltre 1.700 cespugli e 35 carrubi all’interno dell’area

Con L’Arena di Catania il Gruppo Arena conferma una visione imprenditoriale che mette al centro le persone, i territori e la capacità di creare valore attraverso investimenti che coniugano crescita economica, innovazione, sostenibilità e responsabilità sociale. Un percorso iniziato oltre un secolo fa e che continua oggi con la stessa convinzione: le imprese non crescono davvero se non cresce anche il territorio nel quale operano.