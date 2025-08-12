L’Asp di Palermo lancia ‘Summer Screening’, mammografia gratuita

Il ds Levita: "Un'ora di ferie per la salute"

PALERMO – La prevenzione non va in vacanza. Con questo messaggio, l’Asp di Palermo avvia il “Summer screening”, iniziativa dedicata allo screening mammografico per le donne di età compresa tra 50 e 69 anni. Per tutto il mese di agosto sarà possibile effettuare gratuitamente la mammografia, con accesso libero e senza prenotazione, nei centri dedicati di città e provincia.

“Un’ora di ferie per la salute”

“Invitiamo tutte le donne a dedicare un’ora delle ferie alla loro salute – dice il direttore sanitario dell’Asp di Palermo, Antonino Levita – il tumore al seno, se diagnosticato precocemente, può essere curato con un’alta probabilità di successo. Lo screening è uno strumento fondamentale per individuare eventuali lesioni quando sono ancora in fase iniziale e asintomatica”.

E ancora: “Non rinviamo a settembre ciò che può salvare la vita oggi: la prevenzione è il regalo più prezioso che possiamo fare a noi stesse e alle persone che amiamo. In estate, con un po’ più di tempo a disposizione, cogliere questa occasione può fare davvero la differenza. L’adesione allo screening è un gesto di responsabilità”.

Cosa serve

Basterà presentarsi muniti di documento di identità e tessera sanitaria per usufruire del servizio nei seguenti centri dello screening mammografico dell’Asp di Palermo aperti dalle 8.30 alle 13.30 e in alcuni giorni anche nelle ore pomeridiane.

I centri e gli orari

Questi i centri aperti: P.T.A. Albanese – Via Papa Sergio 1: 13, 14, 18, 20, 22, 26 (anche nel pomeriggio 14.30-17) e 28 agosto (anche nel pomeriggio 14.30-17); Ex Ipai – Via Carmelo Onorato 6: 13, 14, 18, 19 (anche nel pomeriggio 14.30-16.50), 20, 21 (anche nel pomeriggio 14.30-16.50), 22, 25 e 26 (anche nel pomeriggio 14.30-16.50) agosto; Villa delle Ginestre – Via Castellana 145: 13, 14, 19 (anche nel pomeriggio 14.30-17), 21 (anche nel pomeriggio 14.30-17), 25, 27 e 29 agosto; Ospedale Ingrassia – Corso Calatafimi 1002: 25 (anche nel pomeriggio 14.30-17.15), 26 (anche nel pomeriggio 14.30-17.15), 27 e 28 agosto; Poliambulatorio di Bagheria – Via Bernardo Mattarella 82: 19 (anche nel pomeriggio 14.30-17.15), 20, 21 (anche nel pomeriggio 14.30-17.15), 22, 25, 27, 28 (anche nel pomeriggio 14.30-17.15) e 29 agosto; Ospedale Vecchio di Carini – Piazza S. Francesco 1: 19 e 26 agosto; Ospedale Vecchio di Cefalù – Via Aldo Moro 1: 26 agosto; P.O. dei Bianchi di Corleone – Via Don G. Colletto 25: 30 agosto; Poliambulatorio di Lercara Friddi – Via F. Calì: 28 agosto; P.O. Civico di Partinico – Via Circonvallazione 186: 22, 25, 28 (solo nel pomeriggio 14.30-19.30) e 29 agosto; P.O. Madonna dell’Alto di Petralia Sottana: 19 e 30 agosto.