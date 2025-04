Avevano tra i 23 e i 19 anni

Un gravissimo incidente stradale nella notte è costato la vita a quattro giovanissimi. L’incidente si è verificato nella notte tra sabato 5 e domenica 6 aprile in provincia di Trento, precisamente lungo la strada provinciale 110 che collega Faggiano a Lizzano.

Secondo quanto ricostruito un’auto, una Fiat Idea, con a bordo due ragazzi e due ragazze è uscita di strada nei pressi di una curva, ribaltandosi e poi terminando la propria corsa contro un albero. Non è sopravvissuto nessuno. I quattro sarebbero morti praticamente sul colpo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118, i carabinieri e la polizia stradale. Per i quattro giovani però non c’era più nulla da fare. La dinamica è ancora tutta da ricostruire. Le vittime, in base alle prime informazioni, sarebbero due ragazzi di 23 e 19 anni e due ragazze minorenni.