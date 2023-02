L’Avimecc Volley Modica si ferma al “PalaRizza”: L’Aurispa Lecce passa in tre set

I ragazzi di Giancarlo D'Amico rallentano la loro rincorsa verso la zona play off della classifica

MODICA (RG) – L’Avimecc Volley Modica rallenta la sua rincorsa verso la zona play off della classifica. I ragazzi di Giancarlo D’Amico, infatti, dopo 84′ di gioco si sono arresi in tre set all’Aurispa Libellula Lecce che bissa il successo della gara di andata e allunga in graduatoria.

Non è stata la solita Volley vista al “PalaRizza” in altre gare, ma i biancoazzurri si sono impegnati non riuscendo tuttavia a essere incisivi come nelle precedenti gare che hanno fruttato tre successi e sette punti.

Dopo una prima fase in equilibrio, nel set di apertura Leccesi porta avanti (7/8) con Modica che resta in scia ma non riesce a tenere il ritmo (14/16). Il break 2/5 degli ospiti indirizza il parziale di apertura (16/21) e a poco serve il tentativo di rimonta biancoazzurro che alla fine si arrendono in 30′ con il punteggio di 22/25.

al cambio di campo il sestetto modicano entra in campo con maggiore determinazione e i risultati sembrano dare ragione al sestetto di casa che si porta avanti di 3 (8/5), ma Lecce non si lascia intimorire e con Mazzone e Vaskelis che trovano punti pesanti e con un controbreak di 3/11 ribaltano il punteggio che a metà frazione li vede avanti 13/16. Modica prova a reagire, ma Lecce non molla la presa e allunga fino al 16/21 che indirizza il parziale vinto dai pugliesi con il punteggio di 20/25 in 28′ di gioco.

La gara si fa in salita per il sestetto modicano che anche nel terzo set è costretto a inseguire (6/8). Lecce sente il successo pieno a portata di mano e alza i ritmi per cercare di scavare il “solco” decisivo nel punteggio che a metà parziale li vede avanti di 6 (10/16). Il sestetto modicano non ci crede più e gli ospiti allungano fino al traguardo chiudendo ancora una volta il set con il punteggio di 20/25 che vale lo 0 – 3 in 26′ di gioco.

L’Avimecc Volley Modica incassa il colpo,ma già da martedì volterà pagina per cercare di riprendere il cammino verso zone più consone al valore del gruppo che ha dimostrato di essere in grado di reagire.

IL TABELLINO

Avimecc Volley Modica 0

Aurispa Libellula Lecce 3

Parziali: 22/25, 20/25, 20/25

Avimecc Volley Modica: Turlà 5, Raso 1, Capelli 16, Putini 2,Chillemi 8, Quagliozzi 4, Garofolo 5, Saragò 2, Petrone, Nastasi (L1), n.e: Aiello (L2), Firringieli, Princi. All. Giancarlo D’Amico, assistente Enzo Di Stefano.

Aurispa Libellula Lecce: Mazzone 19, Ferrini 8, Tulone 3, Carachino, Vaskelis 19, Fortes 5, Giacomini, Del Campo, Agrusti 1, Giaffreda (L1), n.e: Morciano (L2), Pepe. All. Peppe Bua

Arbitri: Sergio Pecoraro di Palermo e Giovanni Ciaccio di Altofonte