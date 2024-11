Lavori lungo l’A19 Palermo-Catania: possibili disagi per gli automobilisti

Saranno diversi i cantieri che partiranno lunedì 18 novembre

PALERMO – Anas dovrà effettuare dei lavori lungo l’Autostrada A19 Palermo-Catania. Le opere che saranno eseguite sono diverse e potrebbero causare dei disagi agli automobilisti.

Si inizierà lunedì 18 novembre nel tratto tra Bagheria e Villabate (i chilometri 5,900 e 1,200) dove verrà parzializzata la carreggiata in direzione Palermo, mediante la chiusura delle corsie di emergenza e marcia, in tratti saltuari non superiori a 500 metri.

Il provvedimento si rende necessario per l’avvio dei lavori di manutenzione straordinaria volti all’adeguamento delle barriere di sicurezza metalliche e non verrà applicato nei giorni festivi e prefestivi. Nei giorni in cui verranno eseguiti i lavori vigerà il divieto di sorpasso ed il limite massimo di velocità sarà di 60 chilometri orari.

Ulteriori lavori, sempre a partire da lunedì 18 novembre, saranno effettuati su quattro viadotti e verranno predisposte delle limitazioni alla circolazione veicolare.

Nel dettaglio, le limitazioni saranno in corrispondenza del viadotto Calderari, dal chilometro 125,900 al chilometro 125,250. Verrà effettuata la parzializzazione della carreggiata in direzione Palermo ad una singola corsia centrale. Sul tratto autostradale interessato vigerà il limite massimo di velocità di 60 chilometri orari ed il divieto di sorpasso dei mezzi.

Le altre limitazioni saranno in corrispondenza dei viadotti Avanella e San Giorgio, fra i chilometri 78,960 e 77,900. Sarà predisposta la parzializzazione della carreggiata in direzione Palermo ad una singola corsia centrale. Sul tratto autostradale interessato vigerà il limite massimo di velocità di 60 chilometri orari ed il divieto di sorpasso dei mezzi.

Lavori lungo il viadotto Vetri, dal chilometro 152,950 al chilometro 153,700. Verrà effettuata la parzializzazione della carreggiata in direzione Catania ad una singola corsia centrale. Sul tratto autostradale interessato vigerà il limite massimo di velocità di 60 chilometri orari ed il divieto di sorpasso dei mezzi.