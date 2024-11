Lavori di pavimentazione in via Pantelleria, divieto di sosta

Il provvedimento durerà 90 giorni

PALERMO – L’Ufficio Traffico e Mobilità ordinaria del Comune di Palermo, al fine di consentire lo svolgimento dei lavori di realizzazione della nuova pavimentazione con acciottolato/basolato in via Pantelleria, nel tratto compreso tra Largo Cavalieri di Malta e piazzetta Pantelleria (Mandamento Castellammare), ha emesso un’ordinanza di limitazione del traffico veicolare.

I lavori sono inseriti nell’Accordo Quadro per la manutenzione e pronto intervento negli spazi aperti di proprietà, dipendenza e/o pertinenza comunale di competenza della Città Storica e per la valorizzazione del sito Unesco “Palermo Arabo- Normanna”.

Il provvedimento istituisce il divieto di sosta con rimozione coatta con chiusura al transito veicolare in via Pantelleria, nel tratto compreso tra Largo Cavalieri di Malta e la piazzetta Pantelleria, così come riportato nella planimetria allegata all’ordinanza.

Il periodo stimato per l’intervento è di circa 90 giorni lavorativi consecutivi dalla data di inizio dei lavori, che partiranno domani, mercoledì 20 novembre 2024.