 Palermo, lavori rete elettrica: cambia viabilità piazza Indipendenza
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Lavori sulla rete elettrica, chiude un tratto di piazza Indipendenza

Cambia viabilità piazza Indipendenza
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La modifica alla viabilità durerà quattro giorni
PALERMO
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Cambia temporaneamente la viabilità in piazza Indipendenza, a Palermo, per consentire il completamento dei lavori di collegamento della nuova cabina primaria “Università di Palermo” alla rete elettrica nazionale.

Le limitazioni al traffico si rendono necessarie anche in seguito ai ritrovamenti archeologici emersi durante gli scavi. La chiusura interesserà il tratto di strada davanti alla Presidenza della Regione Siciliana.

Piazza Indipendenza, da quando cambia viabilità

Il provvedimento entrerà in vigore alle 20 di giovedì 2 luglio e resterà valido fino alla mezzanotte di domenica 5 luglio.

La decisione è stata assunta dagli enti coinvolti per consentire il completamento delle opere sulla rete elettrica. Al contempo, proseguiranno le attività di indagine archeologica avviate dopo i recenti rinvenimenti.

La rassicurazione: disagi al minimo

Secondo quanto comunicato da Terna, l’area interessata sarà delimitata con un’apposita segnaletica. Verranno altresì adottate tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza del cantiere e ridurre al minimo i disagi per la circolazione.

L’intervento rientra nel piano di potenziamento della rete elettrica cittadina e punta a migliorare l’affidabilità e la qualità del servizio nell’area di Palermo attraverso la connessione della nuova cabina primaria “Università di Palermo”.

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