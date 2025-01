Lavori in viale Regione Siciliana, saranno chiuse le corsie di sorpasso

Interessate entrambe le carreggiate

PALERMO – Nuovi lavori lungo viale Regione Siciliana a Palermo, in entrambe le carreggiate.

I lavori interesseranno le corsie di sorpasso nel tratto compreso tra gli svincoli per via Ernesto Basile e via Belgio direzione Trapani; e nel tratto compreso tra gli svincoli di via Belgio e di Bonagia direzione Catania.

Le opere, che saranno svolte nella fascia notturna tra le 21.30 e le 6.30 con la chiusura della corsia di sorpasso, vedranno i lavori di ripristino delle barriere stradali di sicurezza incidentate, mediante cantieri mobili.

L’ordinanza è valida dalla data di pubblicazione, 22 gennaio, e sarà valida fino a cessate esigenze.

Al fine di agevolare il flusso viario, in prossimità delle aree di cantiere la ditta esecutrice provvederà

al posizionamento della relativa segnaletica stradale mobile atta allo smistamento o deviazione

temporanea del traffico veicolare e pedonale, 48 ore prima dell’inizio dei lavori nei tratti interessati

ai lavori.

I lavori potranno essere eseguiti anche nelle ore notturne, nei giorni festivi e prefestivi

riducendo per quanto possibile il nocumento arrecato alla quiete pubblica e comunque, di notte,

dovranno collocarsi oltre alla relative transenne le opportune segnalazioni luminose regolamentari

inerenti la zona interessata dai lavori e tutti gli ostacoli al libero transito.