 Stipendi pagati in contanti e lavoro nero: i controlli nei ristoranti
Lavoro nero e stipendi pagati in contanti: ristoranti al setaccio

Raffica di controlli nel Nisseno
LE VERIFICHE
CALTANISSETTA Trentacinque lavoratori in ‘nero’ o irregolari sono stati scoperti dalla guardia di finanza del comando provinciale di Caltanissetta durante controlli a sette attività del settore della ristorazione, quattro del capoluogo e tre della provincia.

Le verifiche

Durante le verifiche è emersa anche l’assenza delle garanzie previste dal Testo unico sulla sicurezza sul lavoro. Per tre delle imprese dove è stato accertato l’impiego “in nero” di oltre il 10% del personale presente è scattata anche la segnalazione all’Ispettorato territoriale del lavoro per l’adozione della sospensione dall’esercizio dell’attività.

Niente cedolini

I controlli hanno inoltre fatto emergere l’uso di contanti per il pagamento degli stipendi, violando l’obbligo di tracciabilità, e l’omessa consegna dei cedolini paga.

