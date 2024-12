Lavoro, Poste Italiane cerca postini: numerose assunzioni, posizioni aperte

Come partecipare

Opportunità di lavoro in Poste Italiane con le selezioni per nuovi portalettere: opportunità anche per chi non ha esperienza, presso diverse sedi in Italia.

Inoltre, durante l’anno, Poste ricerca personale per ruoli come addetti allo sportello e impiegati da inserire negli uffici postali e nelle sedi centrali.

Lavoro in Poste Italiane

Le candidature si possono inviare online attraverso la pagina web “Poste Italiane lavora con noi“.

Di seguito trovate l’elenco delle opportunità disponibili, con informazioni dettagliate sulle modalità di assunzione, le fasi del processo di selezione, la preparazione ai test, la procedura per presentare la domanda e i criteri per accedere alle graduatorie per contratti a tempo indeterminato.

Posizioni aperte

Tra le opportunità di lavoro attualmente disponibili in Poste Italiane, per le quali è possibile inviare la propria candidatura, troviamo la figura del portalettere e del Project & Construction Engineers.

Assunzioni 2024-2025

Nel corso dell’anno, Poste Italiane avvia selezioni per inserire nuovi collaboratori in vari ambiti, che spaziano dalla gestione e distribuzione della corrispondenza all’assistenza clienti presso gli sportelli postali.

Le posizioni disponibili includono portalettere, addetti al trattamento della posta, operatori di sportello, consulenti commerciali, professionisti dedicati al front office e consulenti mobili incaricati di promuovere e vendere i servizi dell’azienda.

Poste Italiane ha avviato un ambizioso programma di reclutamento e rinnovo generazionale, con l’obiettivo di effettuare 25mila nuove assunzioni entro il 2024.

Il piano di assunzioni continuerà anche nel 2025, poiché Poste Italiane è sempre alla ricerca di nuovi collaboratori, in particolare per le attività di distribuzione e gestione della corrispondenza.

Reclutamento dei portalettere

I portalettere vengono assunti con contratti a tempo determinato per coprire esigenze temporanee, come sostituzioni di personale, periodi di maggiore attività stagionale o necessità specifiche di alcune sedi e aree.

Per altre posizioni, gli inserimenti possono avvenire tramite contratti a tempo indeterminato, determinato o tirocini.

Le opportunità di lavoro riguardano tutto il territorio italiano e sono aperte a diplomati e laureati. Per il ruolo di portalettere non è richiesta esperienza pregressa.

I portalettere assunti per il periodo invernale, primaverile, estivo e autunnale si occupano della consegna di corrispondenza, pacchi, lettere, raccomandate e altri documenti nell’area di competenza.

Poste Italiane seleziona candidati diplomati per queste posizioni. Non ci sono limiti di età, sebbene l’azienda tenda a preferire i giovani.

È importante sottolineare che Poste Italiane non seleziona personale tramite concorso pubblico, ma raccoglie le candidature come un’azienda privata.

Tipo di contratto per portalettere

I contratti per portalettere sono a Tempo Determinato (CTD), con posizioni stagionali che durano solitamente da 3 a 6 mesi.

Il lavoro non è a tempo indeterminato. Lo stipendio base si aggira intorno ai 1.200-1.300 euro netti al mese, con la possibilità di guadagnare di più grazie agli straordinari.

Le assunzioni sono distribuite tra le diverse Regioni e Province, in base alle necessità aziendali nelle specifiche Aree Territoriali.

Competenze

Per candidarsi come portalettere presso Poste Italiane, è necessario avere almeno un diploma di scuola superiore con un voto minimo di 70/100 o una laurea triennale con un punteggio minimo di 102/110.

Inoltre, è richiesta una patente di guida valida per condurre il veicolo aziendale, solitamente un motorino Piaggio Liberty 125 cc.

Località di lavoro per i portalettere

Le selezioni per i posti di lavoro in Poste Italiane riguardano generalmente le seguenti regioni e province: Lombardia, Veneto, Piemonte, Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Umbria, Terni, Toscana, Liguria, Emilia Romagna, Marche, Molise, Puglia, Basilicata, Lazio, Abruzzo, Sardegna, Sicilia, Campania, Calabria.

È possibile indicare una sola area territoriale come preferenza.

La candidatura deve essere presentata entro le 23:59 del 12 dicembre 2024.

Selezione

Il processo di selezione di Poste Italiane prevede un test online che i candidati devono completare dopo aver inviato il loro curriculum.

Il processo si articola in due fasi principali: la prima è che i candidati selezionati per le posizioni aperte riceveranno, entro una settimana dalla scadenza dell’annuncio, una email con l’invito a sostenere un test di ragionamento logico online.

L’email, inviata da HR-EVO (un’azienda incaricata da Poste Italiane per la gestione del test), conterrà un link per accedere alla prova e tutte le istruzioni necessarie.

Per chi supera il test online, sarà contattato da Poste Italiane per proseguire con la seconda fase, che prevede un colloquio e una prova pratica di guida su un motomezzo 125 cc carico di posta.

Il superamento di questa prova è obbligatorio per poter essere assunti.

Documenti necessari

È necessario fornire i seguenti documenti: copia del titolo di studio, documenti di identità (carta d’identità, codice fiscale, patente) e curriculum vitae (Poste Italiane invierà un modello da compilare).

Si consiglia di controllare regolarmente la propria email dopo aver inviato la candidatura.

Preparazione test online

Per alcune posizioni, come operatori di sportello e portalettere, Poste Italiane richiede come primo passo un test online di logica e matematica, da completare entro un tempo prestabilito.

In dettaglio: per i portalettere, il test consiste in 15-20 domande di logica figurativa da risolvere in circa 20 minuti; Per gli operatori di sportello, il test include 36 domande di logica verbale, 36 di logica numerica e 50 di inglese.

Il candidato riceve un’email con il link per accedere al test, che deve essere completato entro 2 giorni dalla ricezione del messaggio. Si segnala che non esistono manuali specifici per la selezione di Poste Italiane, in quanto non è disponibile una banca dati con le domande.

