Le Finali Nazionali U19 Eccellenza maschile approdano a Ragusa

Dal 6 al 12 giugno

RAGUSA – Si è tenuta presso la sala consiliare del comune della città la conferenza stampa di presentazione delle Finali Nazionali Under19 Eccellenza maschile di basket che per la prima volta si terranno a Ragusa dal 6 al 12 Giugno 2022. Si tratta di uno degli eventi più rilevanti nel panorama del basket nazionale che nelle giornate in programma vedranno arrivare e sfidarsi nei due impianti cittadini, le migliori 16 squadre nazionali qualificate alla fase finale.

Sei giorni di puro spettacolo che coinvolgeranno il parquet del Pala Padua e del Pala Minardi e che culmineranno nella finalissima del 12 giugno dove verrà incoronata la squadra campione d’Italia.

Ad ospitare l’evento sarà la Virtus Kleb Ragusa che metterà a disposizione uomini e mezzi per la buona riuscita dell’evento. La città di Ragusa si riempirà di atleti, staff tecnici, famiglie, giornalisti e appassionati di sport che potranno ammirare le meraviglie del capoluogo ibleo. Ragusa è stata scelta dalla FIP (Federazione Italiana Pallacanestro) perché ritenuta idonea per ospitare un evento di tale portata avendo a disposizione impianti sportivi e strutture ricettive all’altezza del compito assegnato. Una grande occasione per Ragusa che avrà in quella settimana i riflettori puntati e che vedrà grandi personalità dello sport essere presenti non solo per godere di una manifestazione sportiva di grande interesse nazionale ma anche per le bellezze e le attrazioni che la città iblea potrà regalare.

LE DICHIARAZIONI

Apre i lavori il padrone di casa, il sindaco Cassì, che dopo i ringraziamenti alle parti coinvolte non nasconde la sua soddisfazione per la scelta della città per le finali nazionali: “Siamo molto fieri che questa scelta sia ricaduta su Ragusa. Questa competizione rappresenta il torneo di basket giovanile più importante che ci sia in Italia e il fatto che per la prima volta nella storia sia la nostra città ad essere protagonista di tale evento ci rende orgogliosi. Un ringraziamento va alla società ospitante e cioè alla Virtus Kleb Ragusa della presidente Sabbatini che si sta adoperando con abnegazione e entusiasmo per organizzare questo evento che vede un lavoro costante e preciso. La Fip ha inviato dei delegati per constatare la presenza di determinati requisiti e la società iblea per mezzi, risorse e impiantistica è risultata oltremodo idonea a ospitare le finali. Siamo certi che un evento del genere avrà una ricaduta positiva sulla nostra città e questo non posso che valutarlo positivamente. La pallacanestro a Ragusa ha sempre avuto un ruolo e un attenzione importante e con queste finali nazionali raggiungerà l’apice dell’interesse collettivo”.

La Presidente della Virtus Kleb Ragusa, Sabrina Sabbatini, spiega l’impegno che la sua società sta mettendo in campo per la buona riuscita delle Finali nazionali: “La candidatura della Virtus Kleb Ragusa come società ospitante dell’evento nasce come evoluzione di un progetto nato l’anno scorso e che ha l’obiettivo di coinvolgere sempre più i giovani a questo sport meraviglioso che è la pallacanestro, progetto che vuole coinvolgere la città ed è il segno che anche nel nostro territorio se ci si crede possono arrivare manifestazioni di caratura nazionale. È un progetto circolare perché tutto quello che si progetta deve poter creare qualcosa di nuovo e sempre più utile per la collettività. Per quanto riguarda l’organizzazione delle finali sono certa che saremo in grado di poter offrire le migliori condizioni a tutte le società che ospiteremo. La Virtus Kleb Ragusa ha alle spalle un team di uomini e donne capaci di poter gestire un evento di questa portata. Il lavoro non è facile affatto ma con una buona programmazione e una gestione accurata dei particolari sono certa che il risultato sarà eccellente. Ospiteremo 16 squadre con tutti gli staff al seguito e faremo in modo che si possano sentire a proprio agio durante i giorni di permanenza. Offriremo le nostre strutture che per l’occasione verranno ancora di più abbellite e rese sempre più funzionali. Noi ce la stiamo mettendo tutta e sono certa che offriremo uno spettacolo unico in una splendida cornice che è la nostra città di Ragusa”.

Anche coach Bocchino, allenatore della Virtus Kleb Ragusa, esprime la sua soddisfazione per la scelta: “Ragusa ha una cultura cestistica unica nel suo genere. I ragazzi sin da piccoli hanno la possibilità di praticare questo sport in maniera costante sia per la presenza di buoni impianti sportivi ma anche per le società cestistiche che operano nel territorio che sono di un profilo molto alto. Insomma la scelta della città iblea per le finali nazionali è la ciliegia sulla torta di un mondo, quello della pallacanestro ragusana, che aspettava da molto tempo le luci della ribalta nazionale giustamente meritate”.