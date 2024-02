Le nuove norme antincendio per B&B, affitti brevi e case vacanza

È stata pubblicata una legge, secondo la quale B&B, affitti brevi e case vacanza devono adeguare gli immobili alle nuove norme antincendio, provvedendo all’installazione di rilevatori di monossido di carbonio e di estintori.

Si tratta della “Legge 15 dicembre 2023 n.191”, pubblicata il 16 dicembre 2023 sulla Gazzetta Ufficiale n. 293. Il decreto interessa affitti brevi e turistici, nello specifico si rivolge ad: unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione per finalità turistiche; unità immobiliari destinate alle locazioni brevi; strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere.

Secondo quanto scritto nel comma 7: “Le unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione, per finalità turistiche […] sono munite dei requisiti di sicurezza degli impianti […] In ogni caso, tutte le unità immobiliari sono dotate di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti nonché di estintori portatili a norma di legge da ubicare in posizioni accessibili e visibili, in particolare in prossimità degli accessi e in vicinanza delle aree di maggior pericolo e, in ogni caso, da installare in ragione di uno ogni 200 metri quadrati di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano”.

Italfire: installazione e manutenzione di impianti antincendio a Palermo

Italfire è un’azienda all’avanguardia, che, dal 1998, opera con professionalità e serietà nel settore dei sistemi antincendio in Sicilia e Calabria. Situata a Palermo, in via Cesalpino 26/B, effettua interventi di progettazione, installazione e manutenzione di impianti antincendio, lavorando a servizio di enti pubblici e privati. Divenuta negli anni punto di riferimento del settore, conta 14 dipendenti e 8 mezzi. Italfire si occupa di: progettare e installare apparecchiature antincendio di ultima generazione, fornendo assistenza tecnica e amministrativa; vendere articoli di antinfortunistica; fornire segnaletica per la sicurezza sul lavoro; erogare corsi di formazione per la messa in sicurezza delle aziende in caso di incendio, door fan test. L’Azienda è inoltre certificata ISO 9001, RINA F-Gas per impianti di spegnimento dotati di estinguenti gassosi e, recentemente, ha anche acquisito la certificazione RINA Service per il settore navale.

Italfire: rilevatori di gas metano per la tua struttura turistica

Se sei proprietario di B&B, affitti brevi o case vacanza, non scoraggiarti. Italfire è la migliore alternativa per la messa in regola del tuo immobile. La ditta dispone dei migliori dispositivi di sicurezza antincendio e fornisce due kit innovativi: Kit GAMMA di SICUREZZA GAS e Kit BETA di SICUREZZA. Il primo è costituito da un rilevatore di fughe di gas serie “GAMMA” con allarme ottico-acustico ed elettrovalvola. Il secondo da un rilevatore di fughe gas metano/gpl serie “BETA” con sensore sostituibile ed elettrovalvola. I kit offrono tutto il necessario per realizzare un sistema di “sicurezza domestica” completo ed affidabile.

Dunque, che aspetti, affidati a Italfire per proteggere la tua struttura turistica con soluzioni antincendio all’avanguardia, garantendo la massima sicurezza e conformità normativa.