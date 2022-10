Le probabili di Ternana-Palermo: Corini torna al 4-3-3

Le possibili scelte di Lucarelli e Corini per il match valido per l'ottava giornata del torneo cadetto

1' DI LETTURA

PALERMO – Al “Libero Liberati” di Terni per ritrovare risultati e motivazioni. Il Palermo, dopo la sconfitta casalinga contro il Sudtirol, torna in trasferta per sfidare la Ternana e riscattarsi dopo un inizio di campionato difficile.

La compagine rosanero viene, infatti, da quattro sconfitte nelle ultime cinque gare di Serie B e ancora tanti dubbi sul piano tattico e sulle prestazioni di alcuni giocatori soprattutto provenienti dal mercato estivo. Gli uomini di Lucarelli, al contrario, vivono un ottimo momento di forma con tre vittorie consecutive, rendimento che vogliono confermare anche nella sfida casalinga contro i rosa.

In vista del match del “Liberati” il tecnico del Palermo Eugenio Corini tornerà al 4-3-3, modulo sul quale sta lavorando ormai da mesi e sul quale si è soffermato per larga parte del ritiro all’Etihad Campus di Manchester. Non convocati, per la sfida, Accardi non ancora entrato a ritmo partita e Peretti, Pierozzi, Doda e Crivello per scelta tecnica.

Si tornerà, probabilmente, alla quasi totalità della formazione tipo vista in campo nelle ultime settimane. In porta fiducia massima in Pigliacelli, confermato dallo stesso tecnico in conferenza stampa, con Buttaro a destra e Nedelcearu in mezzo. Per gli altri due posti in difesa è ballottaggio tra Bettella Marconi per il posto da centrale e Sala è favorito su Mateju, convocato ma non al top della forma dopo l’affaticamento muscolare patito in settimana, sulla corsia mancina. A centrocampo non dovrebbero esserci dubbi con il ritorno del trio Segre-Stulac-Saric, in attacco invece intoccabili Di Mariano e Brunori mentre Valente insidia Elia nel ruolo di ala destra.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI TERNANA-PALERMO

TERNANA (4-3-2-1): Iannarilli; Mantovani, Sørensen, Capuano, Corrado; Coulibaly, Di Tacchio, Cassata; Partipilo, Palumbo; Donnarumma.

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Buttaro, Nedelcearu, Bettella (Marconi), Sala (Mateju); Segre, Stulac, Saric; Elia (Valente), Brunori, Di Mariano