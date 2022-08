Le probabili formazioni di Bari-Palermo: Corini a caccia di conferme

Le possibili scelte di Corini e Mignani per la sfida di questa sera valida per la seconda giornata di Serie B

PALERMO – Dopo il successo ottenuto nella prima giornata contro il Perugia per il Palermo è tempo di tornare in campo. Questa sera, alle ore 20:45, i rosa affronteranno al “San Nicola” il Bari di Mignani per la prima trasferta del torneo cadetto.

Il tecnico Corini, in attesa dei nuovi innesti provenienti dal mercato, è intenzionato a confermare l’undici titolare vittorioso contro la compagine di Castori, fatta eccezione per l’infortunato Sala fuori dai convocati insieme a Devetak e Accardi. In porta, quindi, nel consueto 4-2-3-1 spazio a Pigliacelli con Buttaro esterno a destra, Nedelcearu e Marconi centrali e Crivello sulla corsia mancina.

Ancora uomini contati in mediana per il tecnico di Bagnolo Mella, con Damiani e Broh unici disponibili e regolarmente in campo anche questa sera dopo la brillante prestazione contro il Perugia, mentre in avanti confermato il trio Elia, Floriano e Valente alle spalle dell’unica punta Brunori.

Le probabili formazioni di Bari-Palermo:

BARI (4-3-1-2): Caprile; Pucino, Di Cesare, Terranova, Ricci; Maita, Maiello, Folorunsho; Botta; Cheddira, Antenucci.

PALERMO (4-2-3-1): Pigliacelli; Buttaro, Nedelcearu, Marconi, Crivello; Damiani, Broh; Elia, Floriano, Valente; Brunori.