Le reazioni: “Iacolino tra i responsabili dello sfascio della sanità siciliana”

PALERMO – “Il manager Iacolino, sotto inchiesta per concorso esterno in associazione mafiosa e corruzione, è uno dei protagonisti dello sfascio della sanità siciliana e delle commistioni con la politica. Come Cgil la nostra posizione e le nostre denunce sulla sua inadeguatezza sono sempre state chiare e puntuali ma dal governo regionale non abbiamo mai avuto risposte. Ora che emergono ipotesi di reato di estrema gravità è proprio il caso che il presidente della Regione lo sospenda da tutti gli incarichi”. Lo dice Alfio Mannino, segretario generale della Cgil Sicilia.

“In generale – aggiunge Mannino – il quadro che emerge, di infiltrazioni mafiose nell’amministrazione e intrecci con burocrati a loro volta legati alla politica è inquietante. Ma su questo gli allarmi non sono mai cessati, senza che dalla politica fossero mai venuti provvedimenti per far da barriera a corruzione e infiltrazioni che puntualmente vengono alla luce grazie alle indagini della magistratura, coinvolgendo figure di primo piano”.

Micari (Italia Viva): “Interdetti”

“La notizia delle indagini a carico di Salvatore Iacolino per concorso esterno in associazione mafiosa e corruzione aggravata lascia, ancora una volta, interdetti”. Lo dice Fabrizio Micari, componente del direttivo di Iv Sicilia, a proposito dell’indagine della Procura di Palermo.

“Accuse gravissime, aver messo a disposizione di un boss amico una vera e propria rete di contatti e relazioni alla Regione. Le indagini faranno il loro corso e il nostro garantismo permane. Ma ancora una sembra venire alla luce uno spaccato di contiguità tra la politica regionale e gli interessi criminali che preoccupa e purtroppo avvelena la nostra terra. Occorre una rivoluzione culturale, dobbiamo offrire, e già lo stiamo facendo, una vera alternativa a questa Regione nel segno della trasparenza e del rigore dell’amministrazione”, conclude.

Catanzaro (Pd): “Indagine pesa come un macigno”

“Un’indagine che pesa come un macigno sul governo Schifani. Ancora una volta emerge uno spaccato inquietante, con la sanità piegata ad uso e consumo degli interessi del devastante connubio tra criminalità e politica. Il tutto mentre ai siciliani viene quotidianamente negato il diritto alla salute. Di fronte a questa ennesima, pesantissima indagine, il presidente Schifani ha il dovere di fermarsi: le inchieste che stanno schiacciando il suo governo dovrebbero fargli capire che è arrivato al capolinea”. Lo dice Michele Catanzaro capogruppo del Pd all’Ars a proposito dell’indagine che coinvolge tra gli altri il manager del Policlinico di Messina Salvatore Iacolino.

La Vardera (Controcorrente): “Quadro agghiacciante”

“Quello che sta emergendo dalla stampa è agghiacciante. Iacolino il super-manger voluto da Schifani indagato per concorso esterno in associazione mafiosa e corruzione aggravata. Mentre Bernardette Grasso, in quota Forza Italia, avrebbe, secondo quanto dicono gli inquirenti, avuto rapporti con un boss. Sono senza parole e Schifani non può ancora una volta stare in silenzio. Questo governo non ha più una maggioranza degna di stare in quel palazzo. Gran parte di loro è indagata e inquisita, per ultimo ancora Mancuso sempre in quota Forza Italia che prendeva mazzette. Questa storia deve finire, Schifani si sta dimostrando il peggior governatore di sempre, trasformando la nostra Sicilia in una barzelletta. Mi auguro che dopo quest’altra notizia, che ha fatto a pezzi la morale e la decenza, oltre a revocare Iacolino e far dimettere la Grasso, si dimetta anche lui, così da restituire alla nostra Isola la libertà che merita”, lo dichiara il deputato Ismaele La Vardera, capogruppo di Controcorrente.

Barbagallo (Pd): “Alla regione si fanno affari e i pazienti emigrano per cure”

“È l’ennesima indagine sulla corruzione che travolge la regione siciliana. E che riguarda stavolta uno dei massimi vertici della sanità che addirittura, secondo l’inchiesta della procura di Palermo, sarebbe stato in contatto anche con un boss mafioso. È questo, senza ombra di dubbio, il governo peggiore della storia della nostra regione, che schiaccia l’occhio ai sistemi di potere che riescono ad infiltrarsi drenando fondi e risorse dal servizio sanitario regionale, svilito e depotenziato. Nelle stanze del potere si fanno affari mentre i pazienti siciliani sono costretti ad attendere 8 mesi per un referto istologico, arrivato oltre il tempo massimo, mentre in tanti ricorrono alle cure fuori dalla regione. Per fortuna ancora una volta la magistratura, libera e indipendente, al quale rivolgo un plauso e forte vicinanza, è riuscita a sventare l’ennesimo episodio di corruzione, senza guardare in faccia nessuno. Proprio ciò che il centrodestra vorrebbe impedire punendo i magistrati che non si allineano ai voleri del governo”. Lo dichiara il segretario regionale del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo.

Di Paola (M5s): ” La politica deve rimanere fuori dalla sanità, Schifani si dimetta”

“Mentre i siciliani aspettano mesi per una visita o un ricovero nelle strutture siciliane, una nuova pesante inchiesta giudiziaria svelerebbe l’ennesimo caso di corruzione nei piani alti della sanità regionale. L’inchiesta che coinvolge Iacolino, già eurodeputato di Forza Italia e oggi ai vertici della sanità siciliana è un fatto gravissimo. Il presidente della Regione non riferisce in aula su uno scandalo che ne scoppia subito uno nuovo. Il presidente Schifani prenda atto del fallimento e si dimetta. La politica deve stare fuori dalla sanità”. Lo dichiara il coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle e Vice presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana Nuccio Di Paola a proposito dell’indagine, coordinata dal procuratore Maurizio De Lucia, che coinvolge il super burocrate della sanità siciliana Salvatore Iacolino.

“L’ennesimo, pesantissimo macigno sul governo Schifani”. È lapidario il commento del capogruppo del M5S Antonio De Luca sull’inchiesta che vede indagato, con accuse pesantissime, Salvatore Iacolino, ovvero “uno degli ingranaggi più importanti del motore della sanità siciliana ed ex eurodeputato di Forza Italia” e che ha portato in carcere un dirigente regionale.

“Seppur consapevoli che indagato non è sinonimo di condannato – continua De Luca – non possiamo non sottolineare il fatto che questa legislatura passerà alla storia per il grandissimo numero di assessori, deputati, dirigenti, funzionari e uomini espressione o comunque vicinissimi al governo Schifani finiti sotto la lente dei magistrati e quasi sempre col silenzio assordante del presidente della Regione che sulla disastrosa situazione della sanità si è sempre rifiutato di venire a riferire in Aula. Alla luce di queste nuove e gravissime notizie appare quasi superfluo dire che la recente nomina di Iacolino a direttore Generale del Policlinico di Messina va sospesa, mentre è invece ancora più impellente la necessità che il presidente Schifani venga in Aula a riferire sul disastro della sanità e in quella sede presenti le proprie dimissioni. Non è ammissibile che la legislatura prosegua in queste condizioni di inagibilità assoluta dell’aula e del governo”.