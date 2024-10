Le variazioni di bilancio ai raggi X, il giudizio degli uffici dell’Ars

La relazione

PALERMO – Interventi per 408,5 milioni di euro. Il ddl variazioni di bilancio varato dal governo e in discussione all’Ars vede aumentare la propria portata. Gran parte delle variazioni proposte prevede misure con effetti finanziari in termini di maggiori spese per 358,53 milioni per il solo 2024, pari a circa l’88% degli effetti complessivi dello stesso anno anno, mentre per una misura inferiore riguarda minori entrate per 50 milioni nel 2024, (il 12% degli effetti finanziari del relativo anno).

I numeri delle Variazioni di bilancio

Per quanto riguarda l’anno in corso, il ddl prende spazio economico per un 22% da minori spese (90,52 milioni di euro) e per il restante 78% da maggiori entrate, cioè fonti esterne al bilancio (318,01 milioni di euro). Numeri consistenti, che emergono dalla Nota di lettura del Servizio di bilancio dell’Ars pescata dall’Ansa, e che disegnano un ddl che assomiglia più a una manovra che a una variazione di bilancio. In aggiunta c’è il capitolo delle norme ordinamentali, non proprio tipiche delle variazioni di bilancio.

Le perplessità degli uffici

Gli uffici dell’Ars, infatti, rilevano “che il disegno di legge introducendo anche nuove autorizzazioni di spesa, e in taluni casi anche norme ordinamentali”, “non ha esclusivamente un contenuto tipico delle variazioni di bilancio, che di norma sono limitate alla formulazione delle grandezze finanziarie sulla base del vigente quadro normativo, senza apportare modifiche sostanziali all’ordinamento”.

Per il 2024, sottolinea la Nota del Servizio di bilancio dell’Ars, “il 55% degli interventi riguarda l’incremento di spesa di natura corrente (223.562.380 di euro), seguita dalla quota, pari a circa il 28%, dedicata all’incremento delle spese in conto capitale (114.971.898 di euro)”. Il 12% degli interventi, invece, riguarda minori entrate.

Introdotte anche “nuove autorizzazioni di spesa” per una quota pari a circa il 26%: 108.688.700 di euro). Il resto degli interventi riguarda incrementi di capitoli di bilancio cosiddetti liberi (circa il 19% per 79.388.398 di euro) e le minori entrate.