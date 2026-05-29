Lega, Germanà: “In Sicilia rilanciare il dialogo tra forze di centrodestra”

Il consuntivo della riunione

PALERMO – Si è conclusa a Caltanissetta una riunione tra i deputati regionali e nazionali della Lega, alla presenza del commissario regionale del partito Nino Germanà.

Al centro dell’incontro le valutazioni politiche all’indomani delle amministrative e prima del turno di ballottaggio. Lo si legge in una nota del partito, da cui trapela “grande soddisfazione per il risultato raggiunto nelle ultime elezioni, che fanno registrare un partito in crescita in tutta la Sicilia”.

Lega, Germanà: “In Sicilia rilanciare il dialogo”

I sindaci uscenti della Lega – sottolinea il partito – sono stati tutti confermati ed a questo dato si è aggiunto quello dell’elezione di tanti nuovi sindaci iscritti, assieme ad una folta pattuglia di consiglieri e assessori comunali.

La Lega siciliana rimarca la posizione ferma “a rilanciare il dialogo costruttivo con le forze alleate del centrodestra, negli interessi degli impegni assunti con il programma di governo nei confronti dei siciliani. Al rispetto nei confronti degli alleati deve coincidere analogo atteggiamento nei confronti della Lega che non si è mai sottratta, in tutti i suoi organi di governo nazionali e regionali, a garantire un’azione concreta e finalizzata a far raggiungere risultati positivi al governo Schifani”.

“L’idea di chiudere la legislatura anticipatamente è semplicemente una barzelletta raccontata da certi agitatori seriali e di mestiere. Non saranno loro a dettare i tempi ma lo farà questa maggioranza che ha avuto la fiducia dei siciliani”, conclude la nota.