Lega, in Sicilia Germanà è il nuovo commissario al posto di Durigon

La nomina e le reazioni

PALERMO – La Lega in Sicilia ha un nuovo commissario, si tratta del senatore Nino Germanà, che prende il posto di Claudio Durigon. La nomina e le reazioni.

Lega, Germanà nuovo commissario

Nino Germanà, messinese, è il nuovo segretario della Lega in Sicilia, ad affiancarlo è il deputato catanese Anastasio Carrà, ex carabiniere e a lungo sindaco di Motta Sant’Anastasia.

La Lega punta al rafforzamento “del processo di radicamento sul territorio, su cui si è lavorato in questi ultimi mesi, e portando avanti idee e proposte che da sempre rappresentano le battaglie della Lega”.

Gli auguri di Schifani

“Desidero esprimere il mio più sentito apprezzamento – dice il presidente della Regione Renato Schifani – e gli auguri di buon lavoro al senatore Nino Germanà per la nomina a commissario della Lega in Sicilia. La scelta di Matteo Salvini di affidargli questo ruolo testimonia la fiducia e la stima riposte nelle sue capacità e nella sua esperienza politica”.

“Sono certo che, insieme al vice, il deputato Anastasio Carrà, saprà guidare il partito con determinazione e competenza, affrontando con successo – conclude Schifani – le nuove sfide che attendono il governo regionale nei prossimi tre anni di legislatura”.

Interviene Luca Sammartino

“Faccio i migliori auguri di buon lavoro agli amici di sempre Nino Germanà e Anastasio Carrà. Dopo l’ottimo risultato – commenta il deputato regionale della Lega Luca Sammartino – raccolto alle europee dalla Lega, a loro spetta il compito di costruire un partito sempre più al servizio dei siciliani e rendendolo ancora più forte e radicato nel territorio”.

Durigon e il passaggio di consegne

“La Lega in Sicilia può contare su una comunità politica forte, una squadra arricchita da tante personalità valide e competenti che in questi mesi hanno saputo dimostrare le loro capacità al servizio dei territori. Lo certifica il grande risultato ottenuto alle ultime elezioni europee in cui la Lega ha ottenuto il 7,5% dei consensi di cui sono davvero orgoglioso”. Lo dice il senatore Claudio Durigon, ex commissario della Lega.

“Giusto che adesso il partito possa essere guidato da un rappresentante del territorio e la decisione del segretario Matteo Salvini di affidare questo incarico a Nino Germanà, affiancato da Anastasio Carrà come vice, è una scelta valida – continua Durigon – e meritevole alla luce del lavoro svolto fino ad oggi – aggiunge – Il partito è forte, in salute e sono certo che consoliderà la sua forza e l’impegno a favore delle istanze dei cittadini, così come fatto fino ad oggi. Buon lavoro a Nino, ad Anastasio – conclude il senatore leghista – e a tutta la grande squadra della Lega che nei prossimi mesi avvierà una fase di rafforzamento territoriale”.

Il saluto della Sudano

“Le nomine di Nino Germanà e Anastasio Carrà alla guida del partito siciliano – dice la deputata e commissario provinciale della Lega catanese, Valeria Sudano – sono un’ottima notizia. Faccio loro i migliori auguri di buon lavoro. Insieme costruiremo un partito ancora più vicino alle esigenze dei territori. Un sentito grazie va a Claudio Durigon che in questi mesi ha lavorato con serietà e impegno”.