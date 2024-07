Leicester-Palermo, Dionisi: “Brunori? Spero di averlo per la prossima”

Il tecnico: "Sono molto soddisfatto. Siamo solo all'inizio"

“Sono molto soddisfatto, abbiamo dato continuità di compattezza, di squadra. Questa era la cosa più positiva da ricercare in queste amichevoli. Sapevamo del valore dell’avversario, ci ha messo in difficoltà e abbiamo saputo soffrire. E i ragazzi sono stati premiati, poi il risultato vale quel che vale. Abbiamo convinto e questa è la cosa più importante”. Così Alessio Dionisi, tecnico del Palermo, commenta la gara amichevole vinta di misura contro il Leicester a Chesterfield.

“Siamo solo all’inizio, dobbiamo essere convinti dei nostri mezzi – Dionisi -. Dobbiamo dare continuità a quanto fatto in questi anni. C’è una società solida e una gente che è legata alla squadra, anche oggi c’erano dei tifosi del Palermo qui a seguirci a Chesterfield. Dobbiamo solo essere equilibrati, arriveranno momenti molto positivi e anche meno positivi, stiamo seminando bene”.

Sui singoli

Poi l’allenatore torna sull’amichevole: “Non ce n’è uno che non abbia fatto bene. Da chi è entrato alla fine con grande spirito, nonostante Corona e Damiani abbiano giocato meno 5 minuti, a chi ha giocato di più. Naturalmente chi fa gol viene acclamato, ma è un gioco corale, di squadra. Tutti i giocatori hanno fatto bene, poi sicuramente Gomis è stato impegnato. Abbiamo fatto qualcosa anche in fase offensiva e di questo sono soddisfatto”.

“È stata anche l’occasione per conoscere Lund e Nedelcearu dal campo e anche Blin. Siamo molto contenti del suo arrivo, si è già integrato, è un ragazzo che conosce bene il campionato e la B l’ha già fatta. Ha fatto bene contro il Leicester, ha fatto vedere le qualità che dovrà mettere a servizio della squadra.

“Brunori? Nei prossimi giorni rientrerà con la squadra, quando siamo arrivati (a Manchester, ndr) ha avuto un piccolo problemino ma niente di che, non poteva essere della partita. Spero di averlo per la prossima, è importante che ci sia anche lui per mettere minuti nelle gambe”, spiega l’allenatore sull’assenza del numero 9 per affaticamento muscolare.

“È bello giocare queste gare con squadre straniere, con squadre più fisiche e che hanno una mentalità diversa. L’arbitro non ha praticamente mai fischiato e non siamo abituati, ma questo ci ha fatto soltanto che bene. Anche la prossima gara sarà difficile, ma ci sarà una settimana di tempo per prepararla”, ha concluso Alessio Dionisi.