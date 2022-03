L’Ekipe Orizzonte conquista tre punti sul campo del Bogliasco

Ritorno in campo senza intoppi per il club enteo

Ritorno in campo senza intoppi per l’Ekipe Orizzonte, che ha conquistato i tre punti sul campo del Bogliasco 1951. Le catanesi hanno infatti battuto 22-10 il club ligure nella quattordicesima giornata della Serie A1 di pallanuoto femminile, al termine di una sfida guidata sin dall’inizio.

Le rossazzurre hanno conquistato il primo tempo per 7-3 e il secondo per 4-0. Nel terzo parziale ancora 7-3 per l’Ekipe Orizzonte, con la quarta frazione chiusa dalle due squadre sul 4-4. Claudia Marletta è stata la top scorer del match con sei reti, mentre Giulia Emmolo ne ha segnate quattro. Tre gol per Dafne Bettini, due per Giulia Viacava, Jelena Vukovic e Morena Leone.

INTERVISTE POST GARA

Al termine del match la numero 8 dell’Ekipe Orizzonte ha tracciato un bilancio sul momento della squadra catanese: “Stiamo ancora lavorando per raggiungere la forma migliore – ha sottolineato Claudia Marletta – . Veronica Gant è tornata a disposizione solo oggi, a causa dei problemi vissuti tra covid e infortunio al dito, e anche lei ha bisogno di giocare tanto. Però stiamo cercando tutte di fare le cose nel migliore dei modi, partendo da quelle più semplici e con l’intento di essere sempre tutte connesse con Martina. Non vediamo l’ora di giocare la Coppa Italia e tutte le prossime partite per noi molto importanti”.

A farle eco la numero 3 dell’Ekipe Orizzonte: “La partita di oggi – ha detto Dorotea Spampinato – ci ha permesso di fare un piccolo passo per lavorare ancora di più per raggiungere i nostri obiettivi. Finalmente siamo di nuovo tutte a disposizione e ora lavoreremo per la Coppa Italia e le partite successive. C’è ancora tanto da fare, ma siamo pronte a farlo”.

IL TABELLINO DEL MATCH

BOGLIASCO 1951-EKIPE ORIZZONTE 10-22

BOGLIASCO 1951: Malara , De March, Cavallini, Cuzzupè 1, Mauceri, G. Millo 5, Lombella 1, Rogondino, Paganello 1, Rayner 1, Carpaneto, Gagliardi 1, Rosta. All. Sinatra

EKIPE ORIZZONTE: Condorelli, Spampinato, Viacava 2, Gant 2, Bettini 3, Palmieri 2, Marletta 6, Emmolo 3, Vukovic 2, Longo, Leone 2, Santapaola. All. Miceli

Arbitri: Pinato e Piano

Note: Uscite per limite di falli Rayner (B) e Vukovic (O) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Bogliasco 1951 1/4 +3 rig. ; L’Ekipe Orizzonte 4/8 +1 rig. Nel terzo tempo ne L’Ekipe Orizzonte Santapaola sotituisce in porta Condorelli. L’Ekipe Orizzonte iscrive a referto 12 atlete.