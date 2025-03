Sembra sia stato un incidente domestico a causarne il decesso

via Conegliano Veneto

SIRACUSA – Una 92enne, Rosa Blanco, è stata ritrovata morta, in una pozza di sangue, nella sua abitazione in via Conegliano Veneto a Lentini, nel Siracusano.

Lentini, anziana trovata morta in casa

L’anziana sarebbe caduta all’interno dell’abitazione battendo violentemente la testa. I militari dell’Arma stanno effettuando una serie di rilievi scientifici.

La Procura di Siracusa ha disposto l’autopsia.