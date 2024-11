Lentini si mette in fila per dare un ultimo saluto a Margaret Spada

La giovane morta dopo una operazione di rinoplastica

LENTINI – Sono centinaia le persone che si stanno recando alla camera ardente allestita nella chiesa del Carmine a Lentini, nel Siracusano, per dare l’ultimo saluto a Margaret Spada, la ventiduenne morta il 7 novembre scorso a Roma mentre si stava sottoponendo ad un intervento di rinoplastica parziale.

La ragazza era in uno studio medico all’Eur, si è sentita male ed è stata trasferita d’urgenza all’ospedale Sant’Eugenio dove è morta dopo tre giorni di coma.

I genitori e la sorella di Margaret Spada si trovano nella chiesa del Carmine. In chiesa è stata posizionata la bara con una fotografia della ragazza adagiata sopra. E lateralmente una gigantografia dell’immagine di Margaret mentre spegne le candeline per il compleanno. I genitori hanno chiesto che venga rispettato il loro dolore. Sono vicini alla bara bianca e stanno ricevendo l’abbraccio di tante persone per la loro perdita.

I funerali di Margaret avranno luogo domani alle ore 11 nella vicina chiesa di Santa Maria La Cava e Sant’Alfio in piazza Duomo. Ed anche per domani sono state vietate riprese e foto all’interno.

“Chiunque si occupi di sanità pubblica e privata deve attenersi a quei principi deontologici e alle normative che offrono delle garanzie di sicurezza ai pazienti, per questo i protocolli vengono sempre aggiornati e dovrebbero essere seguiti con scrupolo e coscienza -ha detto Anselmo Madeddu, presidente dell’ordine dei medici di Siracusa -. Non posso esimermi dal rivolgere ai giovani l’appello di verificare sempre l’affidabilità dei messaggi veicolati dai social, e di ricordare che il medico online non potrà mai sostituire il medico vero. – aggiunge -“.

“Prima di affidarsi a specialisti di ogni genere sarebbe opportuno consultarsi con il proprio medico di famiglia – ha continuato Madeddu -, che conosce la storia e il quadro clinico di ognuno dei suoi pazienti, può suggerire gli esami preventivi da eseguire per ridurre i margini di rischio in vista di ogni intervento e verificare l’attendibilità e esperienza dello specialista, pure attraverso una semplice ricerca dei curricula, disponibili sul sito dell’Ordine dei Medici. Ci cureremo di organizzare eventi di informazione per aiutare a non cadere nella rete delle false e facili promesse”.