Leonforte, non impedì abusi su due bimbi di 10 anni: condannato

Dovrà scontare 9 anni di carcere

LEONFORTE (ENNA) – Forte del suo rapporto di parentela avrebbe permesso a un anziano di abusare di due bambini di 10 anni.

La polizia del commissariato di Leonforte ha arrestato un uomo condannato in via definitiva a 9 anni di carcere per violenza sessuale su minori. Il ricorso in Cassazione è stato giudicato inammissibile.

L’uomo non avrebbe compiuto materialmente le violenze, ma avrebbe potuto fermarle. È su questo presupposto che si fonda la condanna ormai definitiva: i giudici hanno accertato che l’uomo era a conoscenza degli abusi e che, pur avendo l’obbligo di intervenire per proteggere i minori, non fece nulla per impedirli.