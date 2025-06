L’equipaggio sfora le ore lavorative, la nave per Ustica non parte

La protesta del sindaco e dei commercianti: situazione insostenibile

PALERMO – La nave Vesta della Caronte & Tourist stamattina non è partita da Palermo per Ustica perché il personale in servizio aveva già sforato le ore lavorative. La nave garantisce anche il trasporto delle merci.

“Una situazione intollerabile – dice il sindaco di Ustica Salvatore Militello -. Ho già contattato l’assessore regionale ai Trasporti Alessandro Aricò e mi ha garantito che interverrà attraverso gli uffici. Avevo già chiesto modifiche, prevedendo disservizi quali ritardi. Ancora dopo due mesi e diverse sollecitazioni telefoniche, la compagnia marittima non ha risposto”.

E intanto, soprattutto i commercianti, protestano: “Attendevamo i camion carichi di prodotti – dicono – e non è arrivato nulla. Ormai siamo nel periodo estivo e non sono più tollerabili questi disservizi. Chiediamo un intervento risolutivo per evitare che si ripeta questa incresciosa situazione”.