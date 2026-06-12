Librino, “Apriamo le porte alla bellezza”: il progetto della ‘Mary Poppins’

Iniziativa promossa dall'Istituto educativo guidato da Anna Pennisi

CATANIA – Un’iniziativa dedicata all’arte, all’inclusione sociale e alla valorizzazione del territorio. Venerdì 3 luglio, alle ore 18, negli spazi di Piazza Resurrezione del Signore, a Librino, si svolgerà l’evento “Apriamo le porte alla bellezza”, promosso dall’Istituto educativo assistenziale Mary Poppins – Centro per minori, guidato dalla presidente Anna Pennisi.

L’appuntamento si inserisce nel percorso socio-culturale che l’istituto porta avanti da anni nel quartiere catanese. Dopo il recente spettacolo dell’Opera dei Pupi dei Fratelli Napoli, aperto gratuitamente non solo ai bambini e alle famiglie della struttura ma all’intera cittadinanza, il progetto prosegue con una nuova iniziativa finalizzata a promuovere i valori della legalità, del rispetto delle istituzioni e della partecipazione attiva.

«Continuiamo a promuovere valori e ideali di lealtà, legalità e rispetto delle istituzioni – afferma Anna Pennisi – con l’obiettivo di valorizzare le periferie e i giovani, favorendo quella inclusione sociale e culturale indispensabile per costruire un futuro migliore».

La manifestazione, patrocinata dal Comune di Catania, prevede la realizzazione di una parete artistica ispirata alla “Porta della Bellezza”, l’opera simbolo ideata da Antonio Presti. L’intervento vuole rappresentare un segno concreto di riscatto sociale, partecipazione e diffusione della cultura nel territorio.

«L’iniziativa – aggiunge Pennisi, attiva a Librino da oltre vent’anni – si inserisce in un percorso volto a rafforzare il senso di appartenenza e l’identità dei minori, promuovendo modelli educativi positivi attraverso l’arte e contribuendo al presidio sociale e culturale del territorio. Un impegno che punta anche a contrastare fenomeni di marginalità e devianza, offrendo ai giovani e alla comunità un’importante esperienza formativa, civica e artistica».

L’obiettivo è trasformare la creatività in uno strumento di crescita collettiva, capace di coinvolgere i cittadini e valorizzare uno dei quartieri più popolosi della città.