Licata, arrestato spacciatore di 48 anni

Denunciate 4 persone (foto di repertorio)

LICATA – Un 48enne di Licata (Ag) è stato arrestato perché trovato in possesso, nonostante fossero nascosti in un magazzino, di 3 panetti di hashish, di una busta con 215 grammi di marijuana, di cocaina e strumenti per il confezionamento della droga. Ne corso dell’inchiesta sono state anche denunciate 4 persone fra cui una coppia che ha cercato di eliminare lo stupefacente buttandolo dal balcone. Per tutti l’accusa è tenuta di stupefacenti ai fini di spaccio. Il gip del tribunale di Agrigento ha convalidato l’arresto del 48enne, inizialmente posto ai domiciliari, ed ha disposto la misura cautelare dell’obbligo di dimora, con la prescrizione di non allontanarsi dal domicilio dalle 19 alle 7.