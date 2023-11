Lidia Licata nuova responsabile del dipartimento Giustizia della DC

La nomina del segretario regionale del partito Stefano Cirillo

PALERMO – Lidia Licata è la nuova responsabile del dipartimento regionale Giustizia della DC in Sicilia. A conferire l’incarico è stato il segretario regionale del partito, Stefano Cirillo. “Abbiamo scelto per questo incarico l’avvocato Lidia Licata per la sua competenza giuridica e la sua passione politica – dichiara il segretario regionale della DC, Stefano Cirillo -. A lei i nostri calorosi auguri, consapevoli del prezioso impulso che darà all’attività politico-programmatica della Democrazia Cristiana in un ambito così

importante come quello della giustizia”.

“Desidero ringraziare il segretario nazionale della DC, Totò Cuffaro, e regionale, Stefano Cirillo, per avermi scelta a ricoprire questo importante incarico – dichiara Lidia Licata -. Sono consapevole delle responsabilità che questo ruolo comporta e mi impegnerò a svolgerlo con serietà e dedizione per essere all’altezza delle aspettative e contribuire al successo del progetto politico”.