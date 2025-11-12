Lima (Pd): “Rimuovere gli assessori della Dc in tutte le giunte siciliane”

Il componente della direzione dem si augura che venga dato seguito a quanto richiesto nel comune di Palermo

PALERMO – “Se la Dc è, per usare le parole del presidente Schifani, un ‘sistema partito che confligge con i principi di trasparenza’ non ci si può limitare ad operazioni di facciata a Palazzo D’Orleans ma serve rimuovere tutti gli assessori indicati da Cuffaro in tutte le giunte della Sicilia“, lo dichiara Sergio Lima, componente della direzione nazionale dem e della segreteria regionale del Pd

“In caso contrario, saremmo davanti all’ennesima operazione per tirare a campare mettendo la polvere sotto il tappeto. Bene, quindi, come sta avvenendo a Palermo e in altri comuni, la richiesta del Pd, e delle altre opposizioni, per interventi in tal senso. È – conclude Lima – il modo migliore per dare continuità alla mobilitazione di questi giorni delle opposizioni”.