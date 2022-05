Limitazione alla circolazione per tre giorni – le vie interessate

Il Servizio Mobilità Urbana del Comune ha emanato l'ordinanza

PALERMO – Il Servizio Mobilità Urbana del Comune ha emanato un’ordinanza di limitazione temporanea della circolazione (n.539 del 27/04/2022) nei giorni 4, 5 e 6 maggio 2022 che prevede quanto segue:

Istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta in ambo i lati nella sotto elencata via dalle ore 00.00 del giorno 02 maggio alle ore 24.00 del 07 maggio 2022 e comunque fino a cessata esigenza:

– VIA PORTA DI CASTRO INTERO TRATTO.

Istituzione del Divieto di sosta con rimozione coatta in ambo i lati nelle sotto elencate vie dalle ore 19.00 del giorno 03 maggio alle ore 24.00 del 04 maggio 2022 e comunque fino a cessata esigenza:

– PIAZZA VERDI INTERA PIAZZA (COMPRESA AREA RISERVATA TAXI);

– VIA PIGNATELLI ARAGONA DA PIAZZA VERDI PER I SUCCESSI 100 MT;

– VIA A. FAVARA TRATTO COMPRESO TRA LA PIAZZA VERDI E LA VIA A. SCARLATTI;

– VIA G. DONIZETTI TRATTO COMPRESO TRA PIAZZA VERDI E LA VIA A. SCARLATTI;

– VIA G. ROSSINI TRATTO COMPRESO TRA LA PIAZZA VERDI E LA VIA A. SCARLATTI;

– VIA G. VAGLICA TRATTO COMPRESO TRA LA PIAZZA VERDI E LA VIA SPERLINGA;

– VIA CAVOUR TRATTO COMPRESO TRA LA VIA MAQUEDA E LA VIA VALENTI.

Istituzione del Divieto di sosta con rimozione coatta in ambo i lati nelle sotto elencate vie dalle ore 19.00 del giorno 03 maggio alle ore 24.00 del 07 maggio 2022 e comunque fino a cessata esigenza:

– VIA L. GIANNETTINO TRATTO COMPRESO TRA LA VIA E. BASILE E LA VIA NERVESA;

– VIA NERVESA TRATTO COMPRESO TRA LA VIA E. D’ANGELO E VIA GENERALE TURBA;

– VIA PIAVE TRATTO COMPRESO TRA LA VIA E. D’ANGELO E VIA GENERALE TURBA;

– VIA PIANO GALLO TRATTO COMPRESO TRA IL CIV. 7 ED IL CIV. 13 COMPRESA AREA DI PARCHEGGIO E L’INTERO PIAZZALE ANTISTATE L’HOTEL;

– PIAZZA LUCREZIA BRUNACCINI INTERA PIAZZA;

– PIAZZA D’ORLEANS.

Istituzione del Divieto di sosta con rimozione coatta in ambo i lati nelle sotto elencate vie dalle ore 19.00 del giorno 04 maggio alle ore 24.00 del 06 maggio 2022 e comunque fino a cessata esigenza:

– PIAZZA DELLA VITTORIA TRATTO RICADENTE SULLA PROSECUZIONE DI VIA DEL BASTIONE ED ANTECEDENTE L’INGRESSO DELLA SQUADRA MOBILE;

– VIA DEL BASIONE TRATTO COMPRESO TRA LA VIA GEN. CADORNA E PIAZZA DELLA PINTA;

Istituzione del Divieto di sosta con rimozione coatta in ambo i lati nelle sotto elencate vie dalle ore 00.00 del giorno 03 maggio alle ore 24.00 del 07 maggio 2022 e comunque fino a cessata esigenza:

– VIA MARIANO STABILE TRATTO COMPRESO TRA IL CIV. 106 FINO A VIA ROMA;

– VIA CARELLA TRATTO COMPRESO TRA LA VIA MARIANO STABILE E LA VIA OTTAVIO D’ARAGONA;

– VIA MICHELE AMARI TRATTO COIMPRESO TRA LA VIA MARIANO STABILE E IL CIV. 6.

Istituzione del Divieto di sosta con rimozione coatta in ambo i lati nelle sotto elencate vie dalle ore 00.00 del giorno 04 maggio alle ore 24.00 del 07 maggio 2022 e comunque fino a cessata esigenza:

– VIA R. WAGNER TRATTO COMPRESO TRA LA VIA MARIANO STABILE E LA VIA PRINCIPE DI GRANATELLI;

– VIA MARIANO STABILE ALT. CIV. 21;

– VIA PRINCIPE DI GRANATELLI ALTEZZA CIV. 40.

Istituzione del Divieto di sosta con rimozione coatta in ambo i lati nelle sotto elencate vie dalle ore 19.00 del 05 maggio alle ore 24.00 del 06 maggio 2022 e comunque fino a cessata esigenza

– VIA SCHIRO’ INTERO TRATTO;

– VIA FERRO LUZZI INTERO TRATTO;

– VIA SAMPOLO TRATTO COMPRESO TRA IL CIVICO 2 E IL CIVICO 30;

– VIA PIANO DELL’UCCIARDONE TRATTO COMPRESO TRA LA VIA DUCA

DELLA VERDURA E LA PIAZZA ANTONIO CAPONNETTO;

– VIA DUCA DELLA VERDURA TRATTO COMPRESO TRA LA VIA G. PANTALEO E LA VIA SAMPOLO.

Istituzione della Chiusura al Transito Veicolare delle sotto elencate vie, dalle ore 13.00 alle ore 20.00 del 06 maggio 2022 e comunque fino a cessate esigenze:

– VIA SCHIRO’ INTERO TRATTO;

– VIA FERRO LUZZI INTERO TRATTO;

– VIA SAMPOLO TRATTO COMPRESO TRA IL CIVICO 2 E IL CIVICO 30;

– VIA PIANO DELL’UCCIARDONE TRATTO COMPRESO TRA LA VIA DUCA DELLA VERDURA E LA PIAZZA ANTONIO CAPONNETTO;

– VIA DUCA DELLA VERDURA TRATTO COMPRESO TRA LA VIA TOSELLI E LA VIA SAMPOLO;

– VIA REMOSANDRON TRATTO COMPRESO TYRA LA VIA DELLE CROCI E VIA FERRO LUZZI.

Istituzione del Divieto di sosta con rimozione coatta in ambo i lati nelle sotto elencate vie dalle ore 08.00 alle ore 24.00 del 06 maggio 2022 e comunque fino a cessata esigenza:

– PIAZZA TONNARA TRATTO COMPRESO TRA LA VIA S. VINCENZO DE PAOLI A VIA DELL’ARENELLA;

– VIA DELL’ARENELLA SINOA VIA CARDINALE GUGLIELMO MASSAIA;

– SCALO DELL’ARENELLA E DISCESA TONNARA.

Inoltre, a integrazione della precedente ordinanza, l’ordinanza 583 del 02/05/2022 prevede:

Istituzione del Divieto di sosta con rimozione coatta in ambo i lati nella sotto elencate vie e piazze dalle ore 19.00 del giorno 05 maggio alle ore 07.00 del 07 maggio 2022 e comunque fino a cessata esigenza:

– PIAZZA VALESI INTERA PIAZZA;

– VIA REGINA ELENA, TRATTO COMPRESO TRA LA VIA PRINCIPE UMBERTO E VIA AZALEA;

– VIA PRINCIPE DI SCALEA, TRATTO COMPRESO TRA VIA AZALEA E PIAZZA VALDESI;

Istituzione del Divieto di sosta con rimozione coatta in ambo i lati nella sotto elencata vie e piazze dalle ore 19.00 del giorno 03 maggio alle ore 07.00 del 07 maggio 2022 e comunque fino a cessata esigenza:

– VIA TURATI INTERO TRATTO IN AMBO I LATI;

– PIAZZA R. SETTIMO TRATTO COMPRESO TRA LA VIA TURATI E IL VIALE DELLA LIBERTÀ IN AMBO I LATI.