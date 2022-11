L’incidente a Palermo, Sperone in lutto per Salvatore Arcuri

Il dolore per la scomparsa del 37enne padre di due figli

PALERMO – Doveva essere un giorno di festa ma si è rivelato un 1 novembre tragico per un venditore di prodotti ittici di appena 37 anni che è morto in un incidente in viale Regione all’altezza della rotonda di via Oreto.

Salvatore Arcuri, originario del quartiere Sperone di Palermo è finito con il suo furgone sul guard rail della Circonvallazione di Palermo, subito dopo l’ingresso in città. Proveniva da Bagheria dove aveva caricato il suo mezzo di prodotti ittici che avrebbe dovuto consegnare a dei clienti.

Il quartiere dello Sperone piange per la scomparsa del 37enne. Chi lo conosceva parla di un uomo dedito al lavoro e alla famiglia: era sposato e padre di due figli. Un tragico incidente nel giorno di Ognissanti l’ha strappato ai suoi affetti. Ancora incerta la dinamica e le cause dell’incidente. L’impatto con le barriere di metallo è stato violentissimo. Inutili i soccorsi del personale del 118. Allo Sperone adesso è il momento del dolore.