 L'incidente di Trabia, morto anche il motociclista Leonardo Mulè
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L’incidente a Trabia, morto anche il motociclista di 42 anni

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Salgono a due le vittime dopo il decesso della 14enne Alessandra Martorana
LA TRAGEDIA
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PALERMO – Si aggrava il bilancio dell’incidente stradale avvenuto lo scorso 31 luglio sulla Statale di Trabia. Ha perso la vita Leonardo Mulè, il motociclista di 42 anni che era rimasto gravemente ferito nello scontro in cui è morta la 14enne Alessandra Martorana. L’uomo era stato trasportato d’urgenza in ospedale e ricoverato in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Villa Sofia.

“Con immenso dolore apprendiamo della scomparsa del nostro concittadino Leonardo – dice il sindaco di Trabia Francesco Bondì – dopo giorni di speranza e di preghiera, oggi tutta la comunità di Trabia si stringe con affetto attorno alla moglie, ai figli e a tutti i suoi familiari, condividendo il loro immenso dolore”.

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