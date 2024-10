Link per invalidi porta al sito di un casinò, la Regione: “Sarà rimosso”

Gli accertamenti dopo le segnalazioni degli utenti

PALERMO – E’ trascorso quasi un mese dalla prima segnalazione, ma quel link che dovrebbe essere riservato agli invalidi civili, fa ancora accedere alla pagina di un casinò on line, con tanto di logo della Sicilia in alto a sinistra. E’ il caso di cui è già stata informata la Regione dopo ciò che ha fatto notare un cittadino, Aldo Vesco.

La prima segnalazione

“Tramite un tutorial dell’Inps ho cliccato all’indirizzo indicato, http://lineediattivita.dipartimento-famiglia-sicilia.it/, che avrebbe dovuto illustrare le agevolazioni per gli invalidi civili, ma con mio grande stupore si è aperta la pagina del casinò. Vorrei sapere il perché di questo equivoco, ma soprattutto capire come mai questo link palesemente errato non viene eliminato. Trae in inganno chi come me cerca informazioni”.

A rispondere era stata la dirigente generale del dipartimento Famiglia, Letizia Di Liberti, che aveva precisato che non si tratta di un link della Regione e aveva assicurato che avrebbe approfondito la vicenda. Nel frattempo però, altri utenti hanno segnalato di essersi imbattuti sulla pagina del casinò cercando informazioni tramite il tutorial dell’Inps, che ha d’altro canto declinato ogni responsabilità.

Gli accertamenti

Gli accertamenti sono stati intanto eseguiti: “Si tratta di un link che avrebbe dovuto condurre l’utente alla pagina di un sito che non è più disponibile – spiegano dal dipartimento Famiglia -. Un sito web dismesso ormai da almeno quattro anni. Abbiamo quindi effettuato le opportune verifiche e accertato che il nome di quel dominio è stato acquistato da una società che ha sede in Olanda, con ogni probabilità quella che fa capo al casinò on line”.

“Per questo – precisano – inoltreremo intanto la segnalazione all’Inps e la richiesta di rimuovere il link, invitando nel frattempo gli utenti a collegarsi soltanto al sito ufficiale della Regione Sicilia per trovare le informazioni che cercano. Il sito stesso indirizzerà al dipartimento di competenza che potrà così fornire in modo affidabile e preciso le notizie richieste”.