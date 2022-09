L’intelligence Usa: “Mosca sta comprando armi dalla Corea del Nord”

La rivelazione di alcuni media americani che riportano informazioni dei servizi segreti

ROMA – Il ministero della Difesa russo avrebbe avviato un’operazione per l’acquisto di missili dalla Corea del Nord allo scopo di potenziare il suo arsenale necessario per l’offensiva in Ucraina. E’ quanto emerge da informazioni di intelligence Usa citate da media americani e riprese anche dal Guardian.

Una fonte Usa, che parla sotto anonimato, ha inoltre sottolineato come il fatto che Mosca si rivolga a Pyongyang dimostra che “l’esercito russo continua a soffrire per la grave carenza di rifornimenti in Ucraina, anche a causa dei controlli e delle sanzioni sulle esportazioni”.

I funzionari dell’intelligence statunitense ritengono inoltre che i russi potrebbero cercare di acquistare ulteriore equipaggiamento militare nordcoreano in futuro, stando alle rivelazioni che il New York Times ha riportato per primo.