Lipari, il Tar annulla il ripristino di una concessione scaduta da anni

Accolto il ricorso presentato da parte del Comune

LIPARI (MESSINA) – Il Tar Sicilia ha accolto il ricorso promosso dal Comune di Lipari, annullando il provvedimento con il quale l’assessorato regionale del Territorio e dell’Ambiente aveva disposto la cosiddetta riviviscenza di una concessione demaniale marittima ormai scaduta da anni in località Porto delle genti a Lipari.

La vicenda al centro del contenzioso riguardava la concessione rilasciata dalla Regione alla ditta “Ormeggio Eolie di Alessi Marco”: provvedimento con il quale si faceva rivivere un vecchio titolo concessorio per l’occupazione di uno specchio d’acqua di 1.483 metri quadrati, destinato al posizionamento di un pontile galleggiante e alla collocazione sull’arenile di un basamento in calcestruzzo.

Nella sentenza, i giudici del Tar evidenziano che l’operazione di “riviviscenza” tentata dall’Assessorato regionale si pone in netto contrasto con il quadro normativo vigente e con i principi di matrice euro-unitaria che impongono trasparenza, evidenza pubblica e limiti temporali rigidi nella gestione delle concessioni demaniali.