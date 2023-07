Lipari, Raineri (Dc): “Movida, l’ordinanza è un danno”

Il coordinatore della Dc.

“La nuova ordinanza del sindaco di Lipari è un danno per il turismo delle Eolie – dichiara Federico Raineri, coordinatore provinciale della DC Messina. – Il sindaco Gullo sta portando avanti da tempo una battaglia contro gli esercenti a colpi di ordinanze. Il turismo è il settore trainante per le Isole ed è un errore continuare ad intervenire contro gli operatori del settore proprio mentre il comparto rialza la testa dopo anni catastrofici. È evidente che ogni abuso e mancato rispetto delle norme vada perseguito, ma non è possibile penalizzare l’intera categoria. Gli esercenti sono un presidio di controllo del territorio imprescindibile perché ciò che avviene all’interno dei locali è monitorato. Le altre realtà che hanno adottato regole come quelle di Gullo dimostrano che proprio con i locali chiusi inizia la vera malamovida, che è quella che si fa al di fuori degli esercizi commerciali. L’ordinanza e dannosa in sé e crea ulteriori disagi per la tardività con cui è arrivata – prosegue Raineri. Ad oggi infatti gli operatori del settore hanno già organizzato la propria attività per la stagione e questa ordinanza arriva con grande ritardo a cambiare le carte in tavola.

È necessario un cambio di rotta che preveda un dialogo costruttivo con le associazioni di categoria che si sono già messe a disposizione in modo serio e responsabile”.