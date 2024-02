Palermo, liquami a Borgo Vecchio. Di Gangi: “Impegni prioritari”

Il consigliere comunale: "Il problema si protrae da troppo tempo"

PALERMO – Degrado, liquami e rifiuti nel quartiere Borgo Vecchio di Palermo. I residenti hanno protestato, bloccando via Archimede, così sul posto si è recato l’assessore comunale ai Lavori pubblici, Salvatore Orlando. Sul tema è intervenuta anche Mariangela Di Gangi, consigliere comunale.

“Sono stata a Borgo Vecchio per ascoltare le ragioni della protesta dei residenti, che hanno dato vita a una manifestazione per attirare l’attenzione della politica sulla risoluzione di un problema che si protrae da troppo tempo e rende invivibile un intero tratto stradale per via dei liquami che risalgono su strada dalle fognature”, afferma Di Gangi

“Ho avuto modo di assistere all’incontro tra l’assessore Orlando e i manifestanti, ascoltando personalmente gli impegni puntuali e precisi assunti dall’amministrazione comunale – continua – . Monitorerò dunque anch’io che vengono mantenuti e farò la mia parte affinché siano prioritari, come è indispensabile che accada per restituire dignità alla qualità della vita di cittadine e cittadini giustamente sfiduciati ed esasperati da una situazione oggettivamente insostenibile”.