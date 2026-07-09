 Palermo, lite in strada fra parenti: morto un uomo
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Lite in strada fra parenti, morto un uomo in strada a Sferracavallo

morto Sferracavallo
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Indagini dei carabinieri
1 min di lettura

PALERMO – Si sa ancora poco della dinamica. L’epilogo è drammatico: un uomo è morto in una stradina a Sferracavallo. Le indagini sono affidate ai carabinieri, allertati intorno alle 13:00 per la presenza del cadavere.

Dalle prime indicazioni sembrerebbe che ci sia stata una lite fra cognati. Qualche parola di troppo e e qualche spintone.

Il cognato, affetto da obesità, cadendo addosso alla vittima, Giacomo Magarini, potrebbe avergli causato le lesioni mortali. Oppure la causa del decesso potrebbe essere un malore.

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