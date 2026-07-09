Indagini dei carabinieri

PALERMO – Si sa ancora poco della dinamica. L’epilogo è drammatico: un uomo è morto in una stradina a Sferracavallo. Le indagini sono affidate ai carabinieri, allertati intorno alle 13:00 per la presenza del cadavere.

Dalle prime indicazioni sembrerebbe che ci sia stata una lite fra cognati. Qualche parola di troppo e e qualche spintone.

Il cognato, affetto da obesità, cadendo addosso alla vittima, Giacomo Magarini, potrebbe avergli causato le lesioni mortali. Oppure la causa del decesso potrebbe essere un malore.