Lo Jomar Club Catania Under 21 vince la Coppa Sicilia

CATANIA – Nello splendido scenario del Porto di Ognina si è disputata la Coppa Sicilia Under 21 di canoa polo. Il primo appuntamento stagionale del Comitato Regionale Fick Sicilia di canoa polo ha regalato spettacolo e grandi emozioni. Successo dei rossazzurri dello Jomar Club Catania squadra A, che in finale hanno superato per 3-0 la Canoa Polo Ortigia. Medaglia di bronzo per lo Sport Club Ognina A, che nella finalina per il terzo posto ha piegato il Cus Catania per 7-5. Partite tutte di alto livello tecnico e grande folla di appassionati. La kermesse, organizzata dalla Polisportiva Nautica Katana in sinergia con lo Jomar Club Catania, ha richiamato a Catania il meglio della canoa polo giovanile regionale, alla presenza del tecnico nazionale Fabio Sauro e del vicepresidente Federale Daniele Insabella.

Nel Girone A, lo Jomar Club Catania A ha sconfitto lo Sport Club Ognina B (7-2) e la Canoa Polo Ortigia (5-2). In semifinale, la squadra catanese ha battuto il Cus Catania con un perentorio 13-2.

“Siamo felici di essere ripartiti anche in questa stagione – commenta il vicepresidente di Federcanoa Sicilia, Fabrizio Messina -. Le sfide non ci hanno mai fatto paura e portare i grandi eventi in Sicilia è ormai la nostra missione. Si apre una stagione intesa e ricca di appuntamenti, sperando di ritornare gradualmente ad una contenuta normalità”.

Questa la classifica finale: 1) Jomar Club Catania A, 2) Canoa Polo Ortigia, 3) Sport Club Ognina B, 4) Cus Catania, 5) Jomar Club Catania B, 6) Sport Club Ognina B.