Lo scontro con una mucca, la tragedia: 33enne muore dopo quattro mesi

Sergio Balsamo lascia la moglie e due bimbe

PALERMO – Dopo quattro mesi si sono spente le speranze per Sergio Balsamo, il 33enne che era rimasto gravemente ferito in un incidente a Torretta, nel Palermitano. I primi di settembre, mentre viaggiava su uno scooter, si era scontrato con una mucca che si trovava lungo strada: era fuggita da un’azienda di allevamento e l’uomo non era riuscito a evitare l’impatto.

L’incidente a Torretta

Lo scontro si era rivelato violentissimo, al punto da rendere necessario, per Balsamo, il trasporto in codice rosso all’ospedale. L’animale era invece morto sul colpo. Il 33enne era stato ricoverato a Villa Sofia, era entrato in coma in seguito alle gravissime lesioni, poi il trasferimento all’Ismett di Palermo. Per quattro lunghi mesi i familiari e gli amici hanno sperato in un miracolo.

La moglie Antonella aveva chiesto a tutti di pregare, ringraziando coloro che si erano stretti attorno alla famiglia cercando di dare forza e conforto. Ora il tragico epilogo e le struggenti parole che la donna affida ai social.

La moglie: “Sei stato la cosa più bella della mia vita”

“Sei stata la cosa più bella della mia vita. Ho pregato, ho sperato, ero certa che saresti stato un leone. Hai lottato contro te stesso, ma ora hai lasciato me e le nostre bambine. Hai lasciato un dolore atroce. Come faccio io senza di te? Come? Eri l’aria che respiravo, eri il mio cuore, eri tutto per me, tu lo sai. Ti dico solo di darmi tanta forza per le tue bambine. Ti prego, torna. Tu non puoi lasciarmi. No, non lo accetterò mai: sei e sarai sempre l’amore della mia vita”.

Il dolore degli amici

Una notizia che ha gettato in un profondo sconforto tutti coloro che conoscevano il 33enne, che lascia la moglie e due bambine. “Amico mio – scrive sui social Gianluca – il destino è stato troppo crudele con te. Hai lottato fino alla fine come un leone. Dai tanta forza alla tua famiglia e soprattutto alle due principessine, hanno ancora bisogno del loro papà, il gigante buono. Ti porterò sempre nel mio cuore”.

E ancora: “Anche tu te ne sei andato, quanto mi dispiace. Dai forza a tua moglie Antonella che non ti ha abbandonato mai nemmeno un giorno e alle tue bambine, Hai lottato quattro mesi in quel letto di ospedale”. “E’ inaccettabile tutto questo – scrive Margherita -. Hai lottato con tutte le tue forze, ma non è bastato. Proteggi la tua famiglia, dai loro la forza di sopportare questo grande dolore”.

Le indagini

Sul luogo dell’incidente erano intervenuti i carabinieri della compagnia di Carini per rintracciare il proprietario dell’azienda zootecnica da cui la mucca era riuscita ad allontanarsi e stabilire le responsabilità.

Il precedente a Terrasini

L’incidente che è costato la vita a Sergio Balsamo ha un triste precedente, avvenuto nel 2018 a Terrasini, sempre in provincia di Palermo. Alessandro Sclafani, 18enne di Cinisi, si trovava in sella a uno scooter Honda Sh 125 quando nella tarda serata del 21 giugno si scontrò con una mucca che stava attraversando la carreggiata in via Roccavoli. Anche in questo caso l’impatto si rivelò violentissimo: il giovane morì in ospedale pochi giorni dopo.