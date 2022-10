Lo sviluppo delle imprese: cosa sono le società Benefit”

utti sanno la differenza che esiste tra Società commerciale e società “no profit” . Pochi, però, sanno che esistono anche le società “Benefit”

Un importante ed interessante convegno si è tenuto a Roma per approfondire un argomento che a molti è ancora poco conosciuto, voluto dall’Ordine dei Dottori Commercialisti della Capitale nell’ambito dell’attività della Commissione “Strumenti per lo Sviluppo delle Imprese”, -ideato ed organizzato dal dr. Domenico Bosi, anche lui dottore Commercialista di Roma- .

Proprio per questo le informazioni che sono state fornite dai relatori, selezionati tra i massimi esperti del settore, sono state estremamente utili.

Tutti sanno la differenza che esiste tra Società commerciale e società “no profit” . Pochi, però, sanno che esistono anche le società “Benefit”.

Le nomali società hanno evidentemente l’obiettivo primario del profitto. Non c’è dubbio, infatti, che le somme investite dai soci vanno remunerate.

Le società “no profit”, invece, sono enti senza scopo di lucro che svolgono attività di interesse generale e di utilità sociale senza ottenerne un profitto. Il loro obiettivo è solo quello di soddisfare esigenze di cittadini bisognosi di tutto quello che lo Stato non è in grado, per motivi di diversa natura, di dare.

Ma ci sono anche dal 2016 le “Società benefit”, per la verità finora pochissimo conosciute. Ad oggi in Italia ne esistono circa 2.500.

Sono certamente un veicolo societario d’avanguardia che, anche nel rispetto del principio di sussidiarietà della Dottrina Sociale della Chiesa, diventando strumento utile per il progresso sociale e l’economia civile, oltre a generare profitti, come le altre normali società commerciali, si impegnano a generare impatti positivi, sociali ed ambientali, nell’interesse non solo dei propri lavoratori, ma dell’intera collettività.

Sono un “ponte tra il “profit” ed il “no profit”.

In base un passaggio di cambiamento, definito “di rigenerazione”, l’impresa deve creare più valore di quanto ne utilizzi per funzionare.

In pratica, parliamo di un “quarto settore” dell’economia, senza negare la giusta remunerazione dei soci, ma trasformando il corso del capitalismo in qualcosa di molto più importante.

Anche in Italia esiste da tempo una legge -n. 208 del dicembre 2015- che prevede le citate “Società Benefit” (“SB”).

E’ l’articolo 1, comma 376 eseguenti, che ne definiscono i compiti e gli obiettivi.

Ne ha parlato anche Papa Francesco all’Assemblea di Confindustria lo scorso 12 settembre, sottolineandone l’importanza di questa nuovo istituto e dicendo addirittura che “ L’economia cresce e diventa umana quando i denari dei samaritani diventano più numerosi di quelli di Giuda”.

“ … Vi incoraggio a sentire l’urgenza del nostro tempo, ad essere protagonisti di questo cambiamento d’epoca.

Con la vostra creatività e innovazione potete dar vita a un sistema economico diverso, dove la salvaguardia dell’ambiente sia un obiettivo diretto e immediato della vostra azione economica.

Senza nuovi imprenditori la terra non reggerà l’impatto del capitalismo, e lasceremo alle prossime generazioni un pianeta troppo ferito, forse invivibile. … “

Anche i Commercialisti hanno molto da fare in questo settore. Hanno principalmente il compito di ispirare gli imprenditori, che -conosciuto questo nuovo modello di forma societariala ritengano rispondente alle proprie esigenze e la scelgano- a garantire gli stakeholders aziendali, attrarre investimenti finalizzati anche ad un impatto sociale ed attrarre non ultimo il cliente finale.

Dal punto di vista fiscale, però, nonostante alcune norme di natura europea, in Italia non ci sono attualmente disposizioni che ne agevolino consisentemente sensibilmente la loro attività.

Si spera, anzi ne siamo certo, che un’attività del genere non può non essere considerata non solo d’avanguardia, ma di grande collaborazione con tutte le altre attività dello Stato, al fine di promuovere tutte le “buone pratiche” che possano dar luogo a positivi effetti sia campo sociale ed ambientale oltre che in quello economico ispirandosi ai 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile –Sustainable Development Goals, SDGs- dell’Agenda 2030 (programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto nel 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU ( https://unric.org/it/agenda-2030/ ) .

Salvatore Forastieri

