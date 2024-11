Lotta alle dipendenze: tour delle circoscrizioni per la prevenzione

L'assessore Pennino: "Non possiamo abbassare la guardia"

PALERMO – Da domani, mercoledì 27 novembre, e fino a metà dicembre, l’Assessorato alle Politiche socio sanitarie, ha organizzato un vero e proprio tour delle circoscrizioni della città nell’ambito del secondo anno di attività del progetto “Fuori dal Giro”.

L’azione, sostenuta per il secondo anno di fila dal Comune di Palermo in partenariato con Fondazione Don Calabria, Asp Palermo, Zen Insieme, Libera Palermo, Sol.co, Al Revés e Casa dei giovani, mira alla prevenzione delle dipendenze patologiche e al contrasto dell’uso degli stupefacenti focalizzando la sua attenzione sui minori e giovani del capoluogo siciliano.

Pennino: “Non abbassiamo la guardia sulle dipendenze”

“Sul tema delle dipendenze non possiamo abbassare la guardia”, dice l’Assessore alle Politiche socio sanitarie Rosi Pennino.

“Per questo ho promosso nell’ambito del progetto Fuori dal Giro degli incontri nelle otto Circoscrizioni comunali. Siamo tutti chiamati, ognuno per la propria competenza, a fare la nostra parte. Dobbiamo costruire un cordone di protezione attorno a chi è più debole e soggetto all’emarginazione. Ed è partendo dalla prevenzione e dalla sensibilizzazione che possiamo tracciare una strada per contrastare il fenomeno”.

Dove saranno gli incontri per la prevenzione

Gli incontri, che prevedono di riunire in varie date i Consigli di Circoscrizione e le reti di comunità attive nel territorio di competenza, vogliono implementare le azioni del Progetto in relazione ai bisogni della Circoscrizione, spiegare i risultati della prima annualità e cogliere l’occasione per promuovere la Carta dei servizi che racchiude tutte le attività come sportelli di ascolto, unità mobili per interventi nei quartieri, e percorsi educativi volti a promuovere stili di vita sani.

Sarà inoltre condiviso l’approccio integrato che coinvolge istituzioni, organizzazioni sanitarie e realtà del terzo settore per un intervento capillare e mirato sul territorio di Palermo.

Si comincia domani, mercoledì 27 novembre, in II circoscrizione (zona Oreto-Stazione e Brancaccio), i restanti incontri sono programmati nel mese di dicembre secondo il seguente calendario:

5/12 VIII circoscrizione, ore 17.30; 6/12 IV circoscrizione, ore 10.00; 9/12 III circoscrizione, ore 10.00; 10/12 V circoscrizione, ore 10.00; 11/12 I circoscrizione, ore 10.00; 11/12 VII circoscrizione, ore 12.00; 12/12 VI circoscrizione, ore 10.00.