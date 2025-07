Il sogno "milionario" è durato poco

Una storia surreale arriva dalla Norvegia, dove ben 47mila persone hanno creduto, per un breve momento, di aver vinto ingenti somme di denaro all’Eurojackpot, la lotteria europea concorrente dell’EuroMillions. Un numero decisamente fuori scala che ha fatto immediatamente scattare un campanello d’allarme.

La causa era infatti un malfunzionamento tecnico. Per chi si era già immaginato una vita diversa, è stato un risveglio amaro. Tutto è cominciato venerdì scorso quando migliaia di partecipanti alla lotteria hanno ricevuto l’ambito messaggio: “Hai vinto!”. L’entusiasmo è stato immediato e contagioso, con tantissimi convinti di aver messo le mani sul jackpot. Ma il sogno è durato poco.

A spegnerlo ci ha pensato la società statale Norsk Tipping, che ha chiarito che si trattava di un errore tecnico. A quanto pare, un problema nella conversione valutaria ha fatto lievitare artificialmente gli importi delle vincite. Infatti, i dati relativi ai premi vengono trasmessi dalla Germania a Norsk Tipping, che ha il compito di trasformarli da euro a corone norvegesi.

Lotteria, la società spiega l’errore e chiede scusa

In questo passaggio, un errore umano ha fatto sì che la somma messa in palio per la lotteria venisse moltiplicata per 100 anziché divisa per 100. Così, dopo la sbornia di felicità di venerdì, lunedì è arrivata la comunicazione ufficiale con cui la società ha spiegato l’errore e chiesto scusa ai 47mila giocatori coinvolti.

La testimonianza di un giocatore

Tra gli interessati, in molti hanno manifestato la propria amarezza. Lise Naustdal credeva di aver vinto un premio da 1,9 milioni di corone, ossia circa 160mila euro. Ole Fredrik Sveen, 53 anni, era convinto di essersi aggiudicato 1,2 milioni di corone (oltre 100mila euro), ma alla fine ha incassato solo 125 corone. “Avresti potuto essere davvero sfortunato e spendere una grossa somma di denaro per poi scoprire che non era vero”, ha commentato. Non tutti hanno reagito con la stessa filosofia. Alcuni, tra i delusi, stavano già pianificando l’acquisto di una casa.

L’episodio rischia di lasciare un segno profondo sulla credibilità dell’ente che, per arginare il danno d’immagine, ha fatto sapere che sono in corso verifiche su tutti i sistemi al fine di evitare che errori analoghi si ripetano in futuro.

Le dimissioni dell’ad di Norsk Tipping

Il ministro della Cultura norvegese ha chiesto un incontro urgente con i vertici dell’azienda. Domenica 29 giugno Tonje Sagstuen, amministratrice delegata di Norsk Tipping, ha rassegnato le proprie dimissioni cospargendosi il capo di cenere. “Come responsabile, era mio dovere gestire gli errori che si sono verificati – ha dichiarato – Per questo motivo, è con grande tristezza che lascio Norsk Tipping e le tante persone di talento che lavorano a Hamar. Mi mancheranno tutti i colleghi con cui ho condiviso questa esperienza, ma sono certa che i processi di miglioramento che abbiamo avviato continueranno nella giusta direzione”.

