Lotto e SuperEnalotto di sabato 11 luglio 2026: i numeri vincenti

Ultima estrazione della settimana. Continua la caccia al jackpot che ha toccato la cifra di 192.7 milioni di euro. Nessun 6, né 5+
SuperEnalotto
Questa la combinazione vincente SuperEnalotto: 7 – 61 – 6 – 47 – 49 – 10
Numero Jolly: 5
Numero Superstar: 62
Lotto
Bari: 42 – 14 – 74 – 44 – 5
Cagliari: 81 – 77 – 15 – 50 – 53
Firenze: 81 – 12 – 77 – 67 – 64
Genova: 49 – 32 – 61 – 33 – 17
Milano: 53 – 24 – 41 – 83 – 38
Napoli: 31 – 2 – 68 – 25 – 74
Palermo: 27 – 90 – 75 – 40 – 10
Roma: 52 – 68 – 56 – 78 – 37
Torino: 54 – 33 – 64 – 42 – 5
Venezia: 49 – 70 – 73 – 16 – 6
Nazionale: 2 – 58 – 6 – 70 – 84