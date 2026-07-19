Giornalista ucciso e carbonizzato

Le indagini

SALERNO- Un cadavere carbonizzato è stato recuperato la scorsa notte nel Salernitano, durante le attività di spegnimento di un incendio in una strada interpoderale nel comune di Eboli (Salerno).

Chi è la vittima

La svolta nelle indagini dopo il ritrovamento, in zona, di una vettura vuota intestata a Luigi Esposito, 53 anni, il cui nome è stato diffuso dalla procura di Salerno: le indagini hanno permesso di stabilire che sarebbe lui la vittima, pur non essendo ancora stato possibile effettuare esami dettagliati sul corpo.

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Era un dipendente dell’agenzia regionale per l’ambiente (Arpac) di Avellino, ma era soprattutto noto come giornalista pubblicista in ambito sportivo: collaborava con il quotidiano La Città di Salerno, con l’emittente tv Ottochannel e dirigeva il sito di informazione calcistica Tuttosalernitana.com.

Ucciso a colpi di pistola

Esposito, all’anagrafe Luigi, si faceva chiamare da sempre Luca e così firmava i propri articoli e servizi televisivi. Laureato in Biologia e con una seconda laurea in Lettere, era appassionato da sempre di sport. Sarebbe stato ucciso a colpi di pistola (i carabinieri avrebbero recuperato dei bossoli) e poi dato alle fiamme tra la vegetazione