Calcio in lutto, è morto Gaetano Salvemini: allenò anche il Palermo

È morto all’età di 82 anni Gaetano Salvemini, ex calciatore e allenatore originario di Molfetta. Il tecnico è scomparso a Reggio Emilia. Nella sua carriera da giocatore ha vestito anche la maglia dell’Inter e viene ricordato soprattutto come un “gentiluomo del calcio italiano”.

Da allenatore si è seduto in diverse panchine in giro per l’Italia. Si ricordano soprattutto le sue esperienza a Empoli, Bari (vincendo la Coppa Mitropa nel 1990) e Genova (sponda rossoblù), ma anche con Reggina, SPAL, Ternana, Cremonese e Monza. Salvemini allenò pure il Palermo: guidò i rosanero per due stagioni in Serie B, tra il 1993 e il 1995.

Foto in alto dalla pagina Facebook dell’Empoli.