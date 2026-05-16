M5S, tavoli programmatici in Sicilia: “Parola all’Italia”

Incontri a Palermo, Trapani e Ragusa

PALERMO – Grande partecipazione in Sicilia per “Nova, la parola all’Italia”, l’iniziativa promossa dal Movimento 5 Stelle per coinvolgere cittadini e iscritti nella costruzione del programma del futuro governo progressista.

Oggi si sono svolti incontri a Palermo, Trapani e Ragusa, mentre domani l’iniziativa proseguirà nelle altre sei province siciliane.

“Sono soddisfattissimo della risposta dei cittadini – ha detto il coordinatore regionale del M5S Nuccio Di Paola –. La Sicilia come sempre risponde alla grande, con quasi duemila iscritti nelle varie province”.

Secondo Di Paola, emerge “molta voglia di partecipazione popolare”, con contributi arrivati nei diversi tavoli tematici dedicati a sanità, ambiente, cultura, lavoro, giustizia e sport.

Il Movimento ha aperto il confronto su 14 temi. Al termine degli incontri sarà elaborato un report con le proposte raccolte in Sicilia e nel resto d’Italia, che confluiranno nel programma politico per le prossime elezioni. “Da noi non si assiste, si costruisce”, ha aggiunto Di Paola.