Mail Tiscali in down: in tantissimi segnalano disservizi

Problemi per gli utenti in tutta Italia

La mail di Tiscali dallo scorso 25 gennaio è in down. Moltissimi utenti, che non possono accedere alla propria casella di posta, stanno lamentando i disservizi e ricevono un messaggio di “errore di autenticazione”. Ma non solo. I clienti che accedono non riescono a inviare o ricevere le mail. All’inizio gli utenti che non sono riusciti ad accedere al servizio mail, hanno pensato di aver dimenticato la password.

Il picco di segnalazioni sul sito Downdetector si è avuto alle 9:00 di venerdì 26 gennaio. Secondo il portale sono arrivate migliaia di segnalazioni da tutta Italia. Nelle ore successive sono calate, verso le 16:00 sono cominciate ad arrivare nuove segnalazioni dagli utenti a cui il servizio è tornato a funzionare da web, ma non da app. Dopo il weekend la curva su Downdetector è salita nuovamente questa mattina.

Le segnalazione da parte degli utenti sono tutte simili. In tanti hanno scritto “non si riesce a accedere alle mail dice errore” oppure: “Si riescono ad inviare le mail ed accedere alla webmail, ma in ricezione non arrivano mail da ieri sera ore 21.45”.